Özgür Demirtaş'tan EYT için 'muhalefetin iteklemesi' diyen Bakan Şimşek'e iki soru

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı canlı yayında asgari ücrete yönelik sözleri gündem yarattı.

Şimşek’in emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin geçen yıl seçim öncesinde çıkarılan yasaya yönelik sözleri de ses getirdi.

Bakan Şimşek, EYT’ye yönelik açıklamasında, “Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in EYT’ye ilişkin açıklamasına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yanıt geldi.

Prof. Dr. Demirtaş, EYT’nin muhalefet tarafından popülist bir itekleme olduğunu kabul ederken şöyle devam etti: “Ancak: zamanında verilen hak, hukukunun çiğnenmemesi için verilir. Hukuk en önemlisidir.”

Özgür Demirtaş bu noktada Bakan Şimşek’e şu iki soruyu yöneltti:

1) 1990'larda EYT olayını çıkaran AKP'nin şu andaki ortağı olan sağ partiler... Onlara bir lafı var mı?

2) KKM denen bela popülizmin dibidir. Onu da tüm uyarılara rağmen yapan AKP. Ona bir sözü var mı?

Bakan Şimşek'e peş peşe sorular

Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu mesajını takiben konuya daha kapsamlı eğildi. Prof. Dr. Demirtaş'ın konuya dair değerlendirmesi şöyle:

* Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek demiş ki:

1) 'Muhalefet popülist EYT'yi bastırdı. O yüzden hükümet zor durumda kaldı." Bu söylediğinde doğruluk payı var. Muhalefet popülist bir baskı yaptı. EYT geçti. Bütçeye ciddi yük oldu. Ancak: EYT'yi ilk kim çıkardı? Şu anda AKP'nin ortağı olan sağcı partiler. Peki neden Mehmet Şimşek bu ortaklarına bir şey demiyor? Artı geçmişte bir şekilde yanlış yapılmış. Hukuk hukuktur. Hukukta verilmişi geri almak yoktur. Eğer Mehmet Şimşek muhalefetin yanında Tansu Çiller'i de diğer sağcı hükümetleri de yerden yere vursa o zaman tutarlı olurdu.

2) Kendisi muhalefetin popülist adım attığını söylüyor. Tamam öyle olsun. Peki Kur-Korumalı-Mevduat (KKM) nedir? Popülizmin dibi değil midir? Hükümet zamanında doları sabit tutmak için Merkez Bankası'na milyarca lira para bastırtmak zorunda kalmadı mı? KKM popülizmini ne yapacağız Mehmet Bey?

Türkiye'yi Gri Liste'ye kim soktu?

3) Yine Mehmet Şimşek, Türkiye Gri Liste'den çıkınca başardık diye twit atıyor. Öncelikle Türkiye'nin Gri Liste'den çıkması son derece sevindiricidir. Ama ben net konuşan bir insanım. Bizi Gri Liste'ye kim soktu Mehmet Bey? AKP sokmadı mı? Yani eşeği kaybettirip sonra onu bulunca bu başarı mı oluyor? Ben Mehmet Şimşek'in zor bir görev kabul ettiğini biliyorum (Bu arada görevi hâlâ niye kabul ettiğini tam anlamadım ama neyse oraya girmeyeyim şimdi)... Zor bir görev devraldı. Ekonomi enkaz halinde... Ama bu Ekonomiyi enkaz haline getiren şey ne? Nas ekonomi modeli denen ve akademide yeri olmayan şey, yani AKP'nin korkunç yanlış ekonomi politikaları. Keşke Mehmet Bey açık açık bunu söylese. Dese ki: Benden önceki ekonomi yönetimi işi batırdı. Hükümet yanlış yaptı... İşte bunları dese, vatandaş nezdinde çok daha inandırıcı olur. Diyeceksiniz ki onu nasıl desin görevden alınır. Ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'de siyaset çok garip. Siyasetçiler bugün dediklerini yine bugün reddediyor, halk yine bir şey demiyor.

4) Para politikasında düzelme var (bunu daha önce tebrik ettim). Ancak hükümetin hâlâ tasarruf yapması gereken bir sürü alan var. Bu kadar eksik var iken emekli ve asgari ücretliye yüklenilmesi doğru değil. Ekonomi Bakanlığı'nın olaylara sadece rakam olarak bakmayı da bırakması lazım diye düşünüyorum.

5) Ekonomi Bakanlığı'nın bir basın ile ilişkiler şirketi ile anlaşması lazım.... Bazen bir cümle ediliyor. Piyasalar alt üst oluyor. Aradan üç gün geçiyor. Biz onu demedik diye demeç geliyor. Halbuki Bakan'ın her söyleyeceği önceden bir filtreden geçmeli, bir kurul Bakan'a tam olarak bunu bunu mu demek istiyorsunuz diye sormalı, sonra demeç verilmeli. Finansal piyasalar en ufak bir dil sürçmesini bile affetmiyor.

Program dar gelirliye inanılmaz yükleniyor

6) Tekrar ediyorum. Mevcut ekonomik program dar gelirli vatandaşlar üzerine inanılmaz yükleniyor. Bu çok acı ve devam ettirilebilecek bir şey değil. Dileğim ülkenin ekonomik sıkıntılardan bir an önce çıkmasıdır. Bu konunun siyaset üstü olarak değerlendirilmesini dilerim. Bu dileğime hem Ekonomi Bakanı hem de muhalefet üyeleri dahil. Bu son cümlemi, son dönemlerde Sayın Mehmet Şimşek'in bir teknokrat gibi değil, siyasetçi gibi konuşması nedeni ile yazıyorum. Hükümet mevcut ekonomik krizin tek başına sorumlusudur. Bunu kabul etmeliler. Muhalefet de siyasi çıkar gözetip olmadık yerde sorunun parçası olmamalı. Bir tane Türkiye var: Bir kez olsun herkes beraber tek bir hedef için çalışmalı: Ekonomik krizden çıkmak...