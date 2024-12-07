Özgür Erdursun asgari ücretle ilgili çok net konuştu: Erdoğan devreye girerse...

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun YouTube kanalında asgari ücrete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Erdursun yıllık enflasyonun yüzde 45 civarında olacağını belirtirken, memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17 enflasyon farkının neredeyse netleştiğini ifade etti.

Yayında "Asgari ücret ne oranda artacak" artacak sorusuna yanı veren Erdursun, "Bu oranların bir miktar üstü olacak. Asgari ücret beklendiği gibi 30 bin lira civarında olmayacak. Onu net bir şekilde söylüyorum" dedi.

Maksimum yüzde 30

Asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağı öngörüsünü paylaşan Erdursun, "Çok ekstra bir durum olur, Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin lira olur. 23 bin lirayı geçme şansı yok. Yaklaşık yüzde 25 yüzde 30 arasında bir enflasyon kaybı şeklinde asgari ücretlilere bir artış yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun asgari ücret konusunda işverenlerin yüzde 25’in artış istediğini, hükümet de yüzde 25’in üzerinde bir artış düşünmediğini belirtirken şöyle devam etti:

* Maksimum olacak oran yüzde 30. Bunun üzerine çıkılacağını düşünmüyorum. Yüzde 30 artış olsa 17 bin 2 liralık asgari ücret 22 bin 100 lira olur."

Asgari ücret artışının diğer ücretlilere de yansıyacacağını belirten Erdursun, "Ücretlileri çok mutlu edecek bir artışın olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.







