Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için oran verdi

Emekli ve memurun Temmuz 2025 zammı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ocak, şubat ve bugün açıklanan mart verisiyle birlikte üç aylık enflasyon farkı yüzde 10.06 olarak hesaplandı.

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, emekli ve memurun Temmuz 2025 zamlarına yönelik dikkat çeken bir bir öngörüde bulundu.

Erdursun, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15 civarında geleceğini tahmin etti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz 2025 zammı yüzde 15 bandında olacak.

Memur ve memur emeklisinin zam hesaplamasında toplu sözleşme de devreye giriyor. Özgür Erdursun memur ve memur emeklisi için ise zam tahminini yüzde 12 civarında tuttu.