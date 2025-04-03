  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için oran verdi
Takip Et

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için oran verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta aylık bazda enflasyonun yüzde 2,46 yükseldiğini duyurdu. TÜİK’e göre enflasyon; ocakta yüzde 5,03, şubatta ise yüzde 2,27 gelince üç aylık fark da yüzde 10,05 oldu. Maaş zamlarına ilişkin isabetli tahminleriyle tanınan sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, temmuzda SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin yüzde 15, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 12 zam alacağı öngörüsünde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Emekli ve memurun Temmuz 2025 zammı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ocak, şubat ve bugün açıklanan mart verisiyle birlikte üç aylık enflasyon farkı yüzde 10.06 olarak hesaplandı.

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, emekli ve memurun Temmuz 2025 zamlarına yönelik dikkat çeken bir bir öngörüde bulundu.

Erdursun, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 15 civarında geleceğini tahmin etti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz 2025 zammı yüzde 15 bandında olacak.

Memur ve memur emeklisinin zam hesaplamasında toplu sözleşme de devreye giriyor. Özgür Erdursun memur ve memur emeklisi için ise zam tahminini yüzde 12 civarında tuttu.

Memur ve emekli zammında kritik ipucu belli oldu! İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin Temmuz zamlarıMemur ve emekli zammında kritik ipucu belli oldu! İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin Temmuz zamlarıEkonomi

 