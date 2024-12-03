Özgur Erdursun emekli zammı için oran verdi! 2025 emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal paylaşım sitesi X’te konuya dair bir paylaşım yaparak kritik bir öngörüde bulundu.

Erdursun paylaşımında emekli maaşı için oran vererek şu açıklamada bulundu: ‘’TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını %2.24 olarak açıkladı. Aralık ayında %2 gibi enflasyon açıklanır. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar!’’

TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını %2.24 olarak açıkladı. Aralık ayında %2 gibi enflasyon açıklanır. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %17, memur ve memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı çıkar! — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 3, 2024

Emekliler için beklenen zam oranı netleşiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de 13 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi bulunuyor. Türkiye’de emekliler ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son olarak Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam almıştı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin Ocak 2025 maaş zammı büyük ölçüde netleşti. Şu anki verilere göre, bu emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı %14,56 oldu. Ancak, Aralık ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte bu oran kesinleşecek.

Emekliler kümülatif olarak %14,56 oranında bir artış bekliyor. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Aralık ayında enflasyon beklentisinin üzerinde bir rakam açıklanması durumunda, emeklilerin maaş zammı %15,44’ün üzerine çıkabilir.