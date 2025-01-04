Özgür Erdursun kıdem tazminatında çarpıcı tabloyu ortaya koydu: Yıllar içinde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yüzde 1.03 olurken, altı aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 oldu.



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da aralık ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle belli oldu.

Kıdem tazminatı tavanı memur maaşı zam oranına göre belirleniyor. Memurlar da Ocak-Haziran 2025 dönemi için yüde 5,23 enflasyon farkı ile yüzde 6 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüde 11,54 zam alacak.

İşte bu oran 2025'in ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı için belirleyici oluyor.

Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 arasında 46 bin 654 lira olarak uygulanacak.

Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin 10 yıl aynı iş yerinde çalışmış ve gerekli şartlar sağlanarak işten çıkarılmış, ayrılmış ya da emekli olmuş bir çalışan, 2025 yılının ilk altı ayında 466 bin 540 lira kıdem tazminatı alabilecek.

Özgür Erdursun yazdı

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, kıdem tazminatında yıllar içinde yaşanan erimeyi altın hesabı üzerinden ortaya koydu.

Erdursun, 2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram, 2008'de 54 gram, 2015'te 38 gram, 2020'de 15 gram altın alınabildiğini belirtirken 2024 ve 2025'te gelinen son durumu gösterdi.



Özgür Erdursun 2024'te 14, 2025'te ise 15,5 gram altın alınabildiğini belirtirken şöyle devam etti:

* Ancak birkaç aya kadar 46 bin 654 liranın 12-13 gram altın değerine düşeceğini düşünüyorum...