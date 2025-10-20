Özgür Erdursun rakamlarla açıkladı: Mesken kira gelirlerinde istisna kalkarsa vergi yükü artacak!

Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, mesken kira gelirlerinde uygulanan istisnanın kaldırılması halinde ev sahiplerini bekleyen tabloyu rakamlarla açıkladı.

Erdursun’un değerlendirmesine göre, işyeri kira gelirleri bu kapsamda yer almazken; emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan yararlanmaya devam edecek. Ancak bu grupların dışında kalanlar için 'istisnasız vergi dönemi' başlayabilir.

Mesken Kira Gelirinde İstisna Kaldırılırsa Ne Olur?



(İşyeri kira gelirleri bu değerlendirmeye dahil değildir.)

✅ Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Bu grupların dışında mesken kira geliri elde eden kişiler için istisnasız vergi…

20 bin lirada vergi 7 bin lira artıyor

Erdursun’un örnek hesabına göre aylık 20 bin TL kira geliri (yıllık 240 bin TL) üzerinden, istisna devam etseydi yaklaşık 25 bin 888 TL vergi ödenecekti. Ancak istisna kaldırıldığında ise aynı gelir için ödenecek vergi tutarı 32 bin 900 TL’ye çıkıyor.

Yani istisna kaldırılırsa yıllık ödenecek vergi yaklaşık 7 bin TL artacak. Gelir arttıkça bu fark da büyüyecek.

Sonuç olarak Erdursun, emekliler, dul ve yetimler için istisnanın süreceğini, ancak diğer kira geliri elde eden mükelleflerin daha yüksek vergi ödemek zorunda kalabileceğini ifade etti.