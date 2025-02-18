Özgür Erdursun uyardı: Emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat! Hesabı bilmeyen milyonlarca lira zarar ediyor

Esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenerek 7200’e inmesiyle birlikte, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı değişti. Buna göre aylıklar, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen 7 yıllık hizmet süresi esas alınarak hesaplanıyor.

Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme gününe dikkat etmeyen ve emekliliğini doğru planlayamayan 2 milyon 59 bin TL zarara uğruyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabından emeklilikte 1261 güne dikkat çekerek dikkat edilmesi gerekenleri örneklerle paylaştı.

Gün hesabıyla emeklilik planı

SSK başlangıç tarihi 01.03.1997 olan 1978 doğumlu bir erkek sigortalının son 1261 günü SSK olması şartıyla 5825 günle, yaş şartı olmadan SSK'dan emeklilik hakkına sahip olabileceğini belirten Erdursun, paylaşımına şöyle devam etti:

"SSK'da 3801 gün: SSK'lı işe başlamış ancak 2006-2009 arası 960 gün Bağ-Kur ödemiş daha sonra tekrar SSK'lı çalışmış. 2013 yılında tekrar vergi mükellefi olmuş 15-2021'e kadar Bağ-Kur'a prim ödememiş ve günleri silinmiş. 1-5-2021 sonrasında 3 yıl 9 ay 18 günü var. Bağ-Kur'da toplam 2416 günü var. SSK+Bağ-Kur toplam 6217 günü var. Son 2520 günde 1369 günü Bağ-Kur'da olduğu için SSK'dan emeklilik hakkını kaybetmiş.

1260 gün kuralını bilmediği için SSK'dan emeklilik hakkını kaybetti

109 gün önce emeklilik için müracaatta bulunmuş olsaydı, şimdi emekli aylığı alıyor ve Bağ-Kur ödemiyor olacaktı. Ancak son 1260 gün kuralını bilmediği için SSK'dan emeklilik hakkını 3 ay 19 gün önce kaybetmiş.

Bağ-Kur'dan emekli olması için prim gün sayısını 9000 güne tamamlaması gerekiyor. 2783 gün yani 7 yıl 8 ay 23 gün gün daha Bağ-Kur primi öder ise Bağ-Kur'dan emekli olacak.

SSK'dan emekli olması için de en az 1261 gün SSK'lı çalışacak yani en iyi ihtimalle 3 yıl 6 ay 1 gün sonra emekli olabilir.

Son 1261 gün kuralını bilmediği için emeklilik müracaatında bulunmadığı için en alt tutarlardan aylık 8.971,90 TL indirimli 7.671,62 TL prim ödemeye devam edecek ve en az 14.469 TL emekli aylığı alamayacak.

Minimum 2 milyon 59 bin TL zararı olacak

Bağ-Kur'dan 7 yıl 8 ay 23 gün sonra emekli olacağını düşündüğümüzde 93 ay hem emekli aylığ alamayacak hem de Bağ-Kur primi ödeyecek. Planlama yapmadığı için, Emeklilik tarihini ve 1260 gün kuralını bilmemesinin maliyeti bugünkü şartlarda minimum 2 milyon 59 Bin TL zararı olacak."