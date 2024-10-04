Özgür Erdursun'dan çarpıcı mesaj: Emekli olmak için iki kere düşünün

SGK uzmanı Özgür Erdursun memurların emekli olduklarında alacakları maaşa ilişkin dikkatle okunması gereken bir paylaşım yaptı.

Dünya gazetesi yazarı Erdursun, sosyal medya hesabından “1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün” şeklinde uyarıda bulundu.

Memur emeklilerinin aylık hesaplamasına ilişkin ayrıntıları veren Erdursun’un paylaşımı şöyle:



* 10.2008'den sonra memurlar;

* Çalışırken memur gibi maaş alır.

* Emekli aylıkları SSK'lı gibi hesaplanır.

* SSK'lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.

Memur ile işçi arasındaki fark

Özel sektörde 51 bin 300 lira maaşla çalışan bir kişi ile kamuda aynı maaşla çalışan memur arasında kıyaslama yapan Erdursun şöyle devam etti:

* Özel sektörde net 51 bin 300 lira alan kişinin brütü yaklaşık 68 bin liradır. Kamuda 51 bin 300 lira netin brütü 26 bin 780 TL olarak değerlendirilir. Maaşının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.

* Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gösterge, kademe ve derece dikkate alınır.

* Çok düşük emekli aylığı alır. İkramiyesini memur gibi alır.

* Emekli zammı memura verilen zam oranında olur.

Memur 16-17 bin lira aylık alır

Özgür Erdursun 51 bin 300 lira maaşla çalışan memurun emekli olduğunda 16-17 bin lira, özel sektörde aynı maaşla çalışan kişinin ise 30-35 bin lira emekli aylığı alacağını açıkladı.

Memurun emekli olduğunda çalışırken aldığı ücretin üçte birini alacağını anlatan Erdursun, memur emeklisi aylığında ek gösterge-kademe-derecenin hesaba katılmadığını ifade etti.

Özgür Erdursun mesajını “Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın” şeklinde sonlandırdı.