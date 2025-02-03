Özgür Erdursun'dan emekli zammı için ilk tahmin geldi
TÜİK'in ocak enflasyonunu açıklamasıyla birlikte emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı zam için ilk veri de belli oldu. Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, emeklinin Temmuz 2025 zammı tahminini paylaştı. Erdursun, altı aylık enflasyonun yüzde 13-15 bandında geleceğini ve emeklinin Temmuz 2025'te bu seviyede zam alacağını ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2025 enflayon verisini paylaştı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03 arttı.
TÜİK'in açıkladığı ocak enflasyonu, yılda iki kez zam alan memur ve emeklinin Temmuz 2025'teki maaş artışı için ilk veri olarak kayıtlara girdi.
Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranına ilişkin tahminini paylaştı.
Erdursun altı aylık enflayonun yüzde 13-15 bandında geleceğini öngörürken, emekli maaşlarına yapılacak zammın ise bu oranda olacağını tahmin etti.
Bugün açıklanan %5,03 Ocak ayı TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum.— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) February 3, 2025