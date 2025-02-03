Özgür Erdursun'dan emekli zammı için ilk tahmin geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2025 enflayon verisini paylaştı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03 arttı.

TÜİK'in açıkladığı ocak enflasyonu, yılda iki kez zam alan memur ve emeklinin Temmuz 2025'teki maaş artışı için ilk veri olarak kayıtlara girdi.

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranına ilişkin tahminini paylaştı.

Erdursun altı aylık enflayonun yüzde 13-15 bandında geleceğini öngörürken, emekli maaşlarına yapılacak zammın ise bu oranda olacağını tahmin etti.