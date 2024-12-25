Özgür Erdursun'dan 'fırsatçılık' çıkışı: Kimi kime şikayet edeyim?

Asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, pek çok kesim rakamı yetersiz bulu. Hükümetin ise enflasyon hedefini tutturuk için fazla artıştan kaçındığı konuşuluyor.

Türk-İş 'Bundan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacağız' açıklamasını yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ek zam beklentilerine kapıyı kapattı. Bugün partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk' dedi.

Memur ve memur emeklisinin zam oranını açıkladı

Asgari ücret rakamını önceden tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da HalkTV ekranlarında emekli ve memur zammına ilişkin "Oranları şimdiden söylüyorum. Memura yüzde 12, memur emeklisine yüzde 12, SSK bağ kur emeklilerine yüzde 17" dedi. Bu oranların refah payı da yükseltilerek yüzde 25'e çıkacağını söyledi.

Emeklilere de temmuz ayı geldiği zaman 6 aylık enflasyon farkının verileceğini, onun da yüzde 10 civarında çıkacağını belirtti.

'Asgari ücreti değil, ortalama ücreti konuşmalıyız'

Türkiye'de 8 milyon kişinin asgari ücretle, 10 milyon kişinin de asgari ücrete çok yakın rakamlarda çalıştığına dikkat çeken Erdursun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Asgari ücreti tartışma konusundan çıkarmadığımız sürece yoksulluk artar. Konuşmamız gereken asgari ücret değil, ortalama ücret olmalı. Türkiye'de ortalama ücretler düşüyor. Normalde asgari ücret bir mesleğe giriş ücreti olmalı. Ama bu konularla ilgili hiç kimse hiçbir şey konuşmuyor.

10 sene sonra çalışanların yüzde 96'sı ücretli olacak

Biz bunu konuşarak sorunu daha da derinleştiriyoruz. Böyle giderse Türkiye'de 10 sene sonra çalışanların yüzde 96'sı asgari ücretli olur.

Bir de asgari ücretle birlikte değişen başka ödemeler de var. İşsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına kadar. Biraz destek olunsun. Prim ödemelerine bir miktar indirim gelsin.

Fırsatçılık yapacaklar, ihbar ediyorum: Yüzde 43 zamlanacak

Bakanlık 'fırsatçılara göz açtırmayacağız' diyor. Ben buradan fırsatçılık açısından bir ihbarda bulunayım. Köprü, yol geçiş ücretleri hepsini yüzde 43 oranında arttıracaklar. Asgari ücretin çok üstüne arttıracaklar ve fırsatçılık yapacaklar. Kimi kime şikayet edeyim öyleyse? Ben gidip çalışma bakanını mı şikayet edeyim devlete?

Öyleyse çıkıp açıklama yapsınlar desinler ki;

'Yeniden değerleme oranını da biz yüzde 30'a düşürüyoruz. Vergiler, harçlar, köprü harcamaları yok. Devletin tahsilat yapacağı vergi kalemlerini de milletin cebinden daha fazla oranda almayacağız.'

O zaman ben gerçek anlamda diyeyim ki: Evet, enflasyonla mücadele ediyoruz."