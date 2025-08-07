Özgür Erdursun'dan SGK ihya rehberi: Geriye dönük prim ödemesi nasıl yapılır? Kimler ödeyebilir, kimler ödeyemez?

Bağ-Kur sigortalılığı bulunan yüzbinlerce kişi, geçmişte ödenmemiş prim borçlarını nasıl telafi edebileceğini merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla geçerli ihya (geriye dönük prim ödeme) süreçlerini detaylarıyla paylaştı.

Tescil yoksa geriye dönük prim ödemesi yapılamıyor

Erdursun, Bağ-Kur tescili hiç yapılmamış kişilerin geçmişe dönük prim ödemesi yapamadığını yazdı. SGK bu durumda sigortalılığı 4 Ekim 2000 ya da 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlatıyor. Bu tarihler öncesine dair eksik süreler ise emeklilik hesabına dâhil edilemiyor.

Tescil var ama hiç prim ödenmemişse...

Eğer kişi Bağ-Kur tescilini yaptırmış ancak hiç prim ödememişse, bu durumda "ihya hakkı" doğuyor. Yani prim borcunun tamamı, güncel asgari ücret üzerinden hesaplanarak geriye dönük şekilde ödenebiliyor.

1 Mayıs 2021’e kadar silinen günler ihya edilebilir

1 Ekim 2008 sonrası Bağ-Kur’a tescil yaptırmış ancak borç nedeniyle hizmet süresi SGK tarafından silinmiş kişiler, bu süreleri canlandırabiliyor.

Ancak bu hak yalnızca 1 Mayıs 2021 tarihine kadar silinmiş günler için geçerli. Ayrıca ihya kısmî olarak yapılamıyor; SGK’nın sildiği tüm günler borçlandırılıyor.

İhya başvurusu nasıl yapılır?

SGK’ya yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Kurum, başvuru tarihindeki brüt asgari ücrete göre borç hesaplıyor ve 90 gün süre tanıyor.

Süresi içinde ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz sayılıyor ve yeniden başvuru gerekiyor. Her yeni başvuruda ise borç, o günkü asgari ücrete göre yeniden hesaplanıyor.

2025 yılı güncel rakamlarla ihya tutarı

• Brüt Asgari Ücret: 26.005,50 TL

• Günlük Brüt: 866,85 TL

• Prim Oranı: %34,5

• Günlük En Düşük Prim: 299,96 TL

• Aylık Ödeme: 8.998,80 TL

• Günlük Üst Limit: 2.249,70 TL (7,5 katına kadar)

Herkese uygun değil: Kişiye özel planlama gerekir

Erdursun’un uyarısı net: ihya hakkı her vatandaş için aynı sonucu doğurmaz. Faaliyet başlangıç tarihi, tescil durumu, silinen gün sayısı ve toplam borç miktarı dikkatle değerlendirilmelidir. Hatalı ya da eksik bir işlem, emeklilik sürecini yıllarca geciktirebilir.