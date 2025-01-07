Özgür Erdursun’dan sıcağı sıcağına en düşük emekli aylığı çıkışı

Merakla beklenen en düşük emekli aylığı zam oranı belli oldu. Bakan Işıkhan, 2025'te en düşük emekli aylığının yüzde 15,75'lik artışla 14 bin 496 liraya yükseldiğini duyurdu. Beklentiler ise en düşük emekli aylığının minimum 15 bin lira olması yönündeydi.

Açıklanan zam oranına ilk tepki SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, en düşük emekli maaşındaki artışın asgari ücretteki yüzde 30'luk artış gibi olmadığını belirterek, "15 bin liraya tamamlanır dediğimiz rakam yüzde 15,75 artış oranıyla 14 bin 469 lira oldu. Bu durum, hükümetin bundan sonra nasıl bir tavır sergileyeceğinin de işaretini vermiş oldu" dedi.

Hükümetin de açıklanan rakamdan memnun olmadığını söyleyen Erdursun, artışın önceki açıklamaların aksine Anadolu Ajansı aracılığıyla iletildiğini hatırlattı. Cumhubaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret artışında da, enflasyon farkında da sessiz kaldığına dikkat çeken SGK uzmanı, "Bu konu sanki hiç yokmuş gibi davranıldı, geçiştirildi. Konuyla ilgili en yetkili isim olan Çalışma Bakanı bile oranı sosyal medyadan paylaştı" diyerek tepki gösterdi.

'Ekonomik krizin faturası emekliye kesildi'

Erdursun, kararın TÜİK verilerine göre alındığını belirterek, ekonomi programının bahane edildiğini savundu. Asgari ücretteki artışın da beklentilerin altında kaldığını hatırlatan Erdursun,, "Sinyali vermişlerdi. Ekonomik krizin faturası çalışana emekliye kesilecek diyorum, öle de oldu" dedi.

'Minimum beklenti 15 bin liraydı'

Yine de minimum beklentinin 15 bin lira olduğunu belirten Erdursun, "Yüzde 20'lere kadar tamamlanabilir, refah payı verilebilir diyorduk olmadı. Yüzde 20'ye tamamlayıp 15 bin lira vermiş olsalardı emeklileri de yüzde 20'ye tamamlamaları gerekecekti. 'TÜİK ne diyorsa o' dediler" ifadelerini kullandı.

Ek zam ihtimali

Rakamı çok düşük bulan Erdursun, muhalefet ve sendikalardan da büyük tepki geleceğini belirtti, ek zam ihtimaline ilişkin de şöyle konuştu:

Erdoğan çıkıp, tedbirler doğrultunda artış yaptık diyebilir. Ama böyle bir açıklama yapılmazsa konu kapandı demektir. Meclis'te konuşulacak, sonrasında yasa yürülüğe girecek ve en düşük emekli aylığı hazine desteği ile beraber 15 bin 569'a tamamlanacak. Bundan sonra emekliler bu aylık ile zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak."