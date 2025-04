Özgür Özel, İBB'ye yönelik operasyonların ekonomik etkisini açıkladı

Takip Et

CHP lider Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Özel, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomik etkilerini anlattı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

19 Martın maliyeti

* 19 Mart darbesinden sonra Mehmet Şimşek 45 milyar doları yani 1 trilyon 700 milyar TL'yi cayır cayır yakmak zorunda kaldı.

* 19 Mart darbesinin maliyeti. 45 milyar dolar rezerv yakıldı, Borsada 30,5 milyar dolar zarar yazıldı.

* Türkiye'nin risk primi benzer ekonomilerde 100'lerin altında olması gerekirken; 371'e yükseldi. 10 yıl ileriye dönük ödeyeceğimiz faizler boşu boşuna katlandı.

* Basit hesap her vatandaşın cebinden şimdilik 20 bin TL çıktı.

* Bütün köylülerin, gençlerin, asgari ücretlilerin cebinden bu operasyonla 20 bin TL aldılar.

* Bundan dört hafta önce asgar ücret 6,5 gram altın alıyordu. Bugün 55 gram altın alıyor.

* En düşük emekli aylığını asgari ücrete çıkarın demiştik. Para yok dediler. 100 milyar TL lazım dediler. Bugün 14 bin TL alan her emeklinin 22 bin TL alması için 100 milyar TL lazımdı. 17 katını Ekrem İmamoğlu korkusu için yaktılar.

* Yapmasayın bu darbeyi. Bu parayı emekliye vereydin, asgari ücretliye vereydin, ürünü yanan çiftçiye vereydin. Yok, hayır. O yüzden bu darbenin çok ağır maliyeti vardır.

Elektriğe zam

* Elektriğe yüzde 25 zam. Para kime gidecek? Tamamı özelleştirilen dağıtım şirketlerine. Bu verilen para 1 aylık zammın kaç katı? 340 katı.

* Bu verilen para Türkiye'de elektriğe gelen zammın 1 yıllık tutarının 28 katı. Bu verilen para hepimizin birden, konutu, kamu daireleri, sanayisi, tarımı hep birlikte yaktığımız elektriğin bir yıllık elektriğin 7 katı. 7 yıllık elektrik yakmak, faribakalar, tarlalar, konutlar, okullar 7 yıllık elektrik yakacak. 19 Mart darbesinde yaktıkları para kadar edecek.

* O gün darbeyi yapıp millete yüzde 25 zam yüklüyorlar.

Bir darbe vardır. Başında bir cunta vardır. Cuntanın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cuntanın mali ayağının sorumlusu Mehmet Şimşek'tir.

Zirai don olayı

* Türkiye yanıyor. Malatya kayısı, Manisa'da üzüm, Türkiye'nin dört bir yanında kiraz, ceviz, çay dondan yandı.

* Bu don çiftçiyi yakarken; Mehmet Şimşek'in yaktığı para 1,7 trilyon. Çiftçiye verse herkesin yüzünün güleceği bu parayı çiftçiden esirgemişti.

"Boykot edilen şirketler 3 yıldır matrahsız"

* Dünyanın en büyük yalanını attılar, "Boykot tutmadı." diye. Hepiniz gördüğü hâlde ve %53'e düştüğü alışverişin ortaya çıktı. Ama bu sadece gençlere, onlar istiyor diye destek boykotuydu.

* Biz genel tüketim boykotu yapmıyoruz. medyayı ve onun yan şirketlerini cezalandırıyoruz. Bu günlerde bir toparlanma bekliyoruz, takip ediyoruz. Önümüzdeki mitinge kadar belli merhalelerde ne kadar aşama kaydettiklerini takip edeceğiz.

* Onun için boykotyap.org sitesi dışında bir boykotumuz olmadığını ama o sitede ne görüyorsanız o boykota sonuna kadar sarılmanız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum ve dönüyorum, bakıyorum. Boykot ettiğimiz şirketlerin ne kadar vergi ödediğini incelemeye başladık.

* Boykot ettiğimiz şirketlerin ne kadar vergi ödediğini incelemeye başladık. Çoğunun üç yıldır matrahsız olduğunu görüyoruz. Tüm bu şirketleri hukuka uymaya, millete hizmet etmeye davet ediyorum.

AK Parti-DEM Parti görüşmeleri

* Bir süredir Kürt meselesinde, Kürt sorununda yeni bir süreç yürüyor. Adını koymakta, koymaya korktukları...

* Ne yapmayı istediklerini gizledikleri bir süreç yürüyor. Bize diyorlar ki: "Bir şeyler olacak, buna destek verin." Biz de diyoruz ki: "Şeffaf olun, açık olun. Meclis'e gelin, Meclis'e getirin, Meclis'i çalıştırın. Milletin rızasını, milletin vekilinin rızasını alın. STK'ların, şehit ailelerin, gazilerin, terör mağdurlarının, bu süreçte yıllardır mağduriyet çekmiş herkesin rızasını alın." diyoruz.

* Tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı'yla DEM heyetinin atılacak yasal adımlar için bir araya geleceği duyuruldu. Elbette sadece heyetler ve bakanlıklar üzerinden gitmemelidir. Ancak bu görüşmede eğer Meclis zeminine, Meclis'e bir zemin yaratacaksa yapılmalıdır.

* Bu iktidarın demokrasiden, kardeşlikten, birlikten, haktan hukuktan adaletten alacak bir nasibi olmadığını, kalmadığını, hiç özünde olmadığını bildiğimiz hâlde, MHP'nin tarifi edilmesi zor tutumunu bir kenara koyarak ve her şeye rağmen CHP geçmişte nerede duruyorsa, biraz önce özetlediğim şekilde aynı yerde durmaktadır.

"Sayın Bahçeli, sandıksız Türkiye istiyorlar. Ona destek mi oluyorsun?"

* Şehitlerin gelmeyeceği, Kürtün, Türkün anasının gözünden yaş akmayacağı, artık kan akmayacağı, oluk oluk bu işlere para akmayacağı, Türkiye'nin yarınlarına katkı sağlayacak her türlü barışın, her türlü müzakerenin, her türlü, bu konudaki samimi gayretin yanında oluruz.

* Ancak, ancak "Batıdaki Kürtler belediye meclislerine alınarak terör örgütüne destek sağladı İmamoğlu." diyenlerin, düne kadar birbirine ip atanların ya da düne kadar sadece "DEM Parti'yle diğerleri gibi siyasi parti olarak ilişki kurduk." diye bize terörist yaftası yapıştırmaya çalışanların, sadece milletimiz ikiyüzlülüğünü görsün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tarihsel tutarlılığını görsün. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç ama hiç başka bir şey kimse aramasın.

* Biz terörsüz Türkiye'ye destek oluruz. Ama soruyorum Sayın Bahçeli, sen sandıksız Türkiye istiyorlar. Ona destek mi oluyorsun yoksa gelip demokrasinin yanında mı duruyorsun? Bunu bir bana söyle, bir görelim bakalım.