Özgür Özel, TUSİAD ve İSO'nun ardından cuma günü de İTO'yu ziyaret edecek

Muhalefetin iş dünyası ziyaretleri bu haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ı ziyaret etti. Ardından aynı sokakta yer alan Odakule'deki genel merkezde İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret eden Özgür Özel'in cuma öğleden sonra da dünyanın en büyük odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret edeceği öğrenildi.

MÜSİAD'ı da ziyaret eder mi?

Dün akşam bir grup gazeteci ile sohbet buluşmasında bir araya gelen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, soru üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerini de ziyaret edeceğini söyledi. Buna göre Özel, cuma öğleden sonra İTO'da olacak. Dün aynı zamanda MÜSİAD Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif etmesi öngörülen MÜSİAD Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Özel'in katılması beklenmiyor. Genel kurulda MÜSİAD'ın başkanı değişecek. Özel'in bundan sonra MÜSİAD'ı da ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyor.

Mayıs sonunda TOBB'a gidecek mi?

Diğer yandan bu ay sonunda TOBB'un genel kurulu var. Daha önce CHP Genel Başkanı iken Kemal Kılıçdaroğlu TOBB Genel Kurullarına katılmıştı. Ankara'da yapılacak olan seçimsiz genel kurul için henüz resmi duyuru yapılmadı. Ancak son iş dünyası ziyaretleri dikkate alındığında Özel'in TOBB'a da davet edileceği kulislerde konuşulmaya başladı.