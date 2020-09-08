Özgür Süslü: Maserati ve Ferrari’de iptal yok

08 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

ÖTV artışıyla sipariş iptallerinin gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Alfa Romeo ve Jeep Direktörü, FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “Maserati ve Ferrari modellerimizde mevcut siparişlerde iptal yaşamadık. Ancak yeni siparişlerimizde azalma söz konusu” dedi. Süslü, ÖTV artışının Jeep satışlarını ise yüzde 20 etkilediğini söyledi.

Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından ilk kez DÜNYA’ya konuşan Alfa Romeo ve Jeep Direktörü, FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, “ÖTV düzenlemesi ile pazarın yüzde 65’ini oluşturan 1.6 litre altı motor hacminde ve matrahı 130 bin TL’ye kadar olan modellerde oranlar değişmedi. Pazarın yüzde 30’unu oluşturan 130 bin TL üstü 1.6 litre motor hacimli modellerin fiyatları ise yüzde 12,5’lik artış gösterdi. Pazarın yüzde 5’lik dilimini oluşturan 1.6-2.0 litre arası modellerin fiyatlarına bakacak olursak, yüzde 19’luk bir artış olduğunu görebiliriz. Diğer yandan yüzde 0.3’lük paya sahip 2.0 litre üstü motora sahip modellerde fiyatlar yüzde 23 artmış oldu. Artış özellikle 1.6 litre altı motorlu modellere olan talebi etkiledi” açıklamasını yaptı.

Özgür Süslü, Maserati ve Ferrari modellerinde mevcut siparişlerden iptal yaşamadıklarını vurgulayarak, ancak yeni siparişlerde azalma olduğuna dikkat çekti. Bu segmentte sınırlı araç alokasyonları olduğu için yurtdışı üretim taleplerini henüz azaltmadıklarını aktaran Özgür Süslü, talebi yakından takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

“Jeep’te iptalleri minimuma indirmeye çalışıyoruz”

Alfa Romeo ve Jeep markalarında değişimi müşterilerinin gözünden değerlendirerek araçları kampanyalar, uygun finansman koşulları ve indirim oranları sunduklarını vurgulayan Süslü, şöyle devam etti: “Bu şekilde iptalleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. ÖTV ve matrah artışlarından Jeep modellerimizin satışları yaklaşık yüzde 20 seviyesinde etkilendi. Bununla birlikte devreye aldığımız cazip kampanyalar sayesinde iptallerin yerini büyük ölçüde sıra bekleyen başka müşterilerimiz aldı. Jeep Renegade’e özel uyguladığımız kampanyada, araç bedelinin yarısını satın alırken, geri kalanını ise 2021 yılında ödeme imkanı sunuyoruz. Bunun yanı sıra 15 bin TL’yi bulan nakit indirimimiz de mevcut. Alfa Romeo’da ise 20 bin TL’ye varan takas indirimi imkanını sunuyoruz. Bu yılın başından itibaren pazara kademeli olarak Renegade ve Compass modellerimizin yenilenen versiyonlarını sunduk. Compass, bu aydan itibaren yeni motor seçenekleri ve Hybrid versiyonu ile showroomlarımızdaki yerini alacak.”

Jeep ve Alfa Romeo özelinde eylül- ekim aylarına ait siparişleri değiştirmediklerini ifade eden Süslü, “Ancak yılın son iki ayı için sipariş öngörümüzü azalttık” dedi.