Özlem Yeşildere İyi Bir Dünya'da

13 Ağustos 2020

Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da soruları yanıtlayan Özlem Yeşildere, YenidenBiz'in ne anlama geldiğini anlatırken sözlerine böyle devam etti:

"YenidenBiz, iş hayatında uzun süre çalışmış, sonra bırakmış bayanların yeniden iş ortamına dönmesini konu ediniyoruz. Bunun için dayanışma içindeyiz. İşe ara verilmelerinin en önemli nedeni doğum yapılması. Annelik arası, işe geri dönüşte sorun oluyor. Türkiye’de çalışmayan 500 bin üniversite mezunu kadın var. Kadınların iş hayatına dönüşünü destekliyoruz. Bu nedenle “yeniden” adını kullanmaya karar verdik. Bir süre çalıştıktan sonra yeniden işine dönmek yerine kendi işini kurarak iş hayatına dönmek isteyenlerin oran yüzde 5 kadar. Pandemi dolayısıyla zor bir dönem geçiriyoruz. Sağlık önemli, ama ekonomik açıdan da zorluklar yaşıyoruz. Kadınların iş hayatına dönüşü pandemi döneminde sekteye uğradı. Kadınlarla erkekler, iş ortamında eşit koşullarda çalışsa; gayrisafi milli hasılamız yüzde 30 artış olur. Kadın girişimci oranı dünyada yüzde 17 seviyesinde. Girişimcilik konusunda kadınların desteğe ihtiyacı var. Finans kaynaklarına nasıl ulaşılır, iş modelleri nasıl oluşturulur gibi… Kadın girişimci oranını artırmak için yeni platformlar oluşturacağız. Girişimci kadınların ayakta durup kendi süreçlerini tamamlamalarına destek vereceğiz. "