Özlü, Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını değerlendirdi

09 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bugün açıklanan Sanayi Üretim Endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi üretiminin artışında iç ve dış pazarlardaki toparlanmanın etkili olduğunu dile getiren Bakan Özlü yaptığı yazılı açıklamada, "Sanayi sektörünün milli gelir içindeki payı önceki yıllara göre artmaya başlamıştır. Türkiye sanayi sektörünün etkin olmasıyla dengeli bir büyüme yörüngesi yakalamaktadır. Mal ihracatımızın yaklaşık yüzde 95'inin imalat sanayi sektörü tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa sanayinin ülke büyümesinde ve ekonominin genel sağlığı üzerindeki önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Sanayi üretiminin alt detaylarında sanayi büyümesinin dayanıklı tüketim mallar üretimindeki artıştan ve yatırım malları üretimindeki artıştan kaynaklandığı görülmektedir" dedi.

"Sanayi, ekonomiyi yukarıya taşımaya devam edecek"

"Uzun vadeli risklerin alınabildiği, beklentilerin arttığı dönemlerde yapılan bu harcamalar hem ülke içinde hem de ihracat pazarlarımızda harcama ve yatırım iştahının arttığına ve beklentilerin olumluya döndüğüne işaret etmektedir" diye Bakan Özlü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ay içince yayınlanan Orta Vadeli Program'da 2017 yılı büyüme tahmini yüzde 4,4'den yüzde 5'e yükseltilmiştir. 2018 yılında da benzer şekilde yüzde 5,5 program öngörüsü olarak yer almıştır. OVP'de önümüzdeki dönemlerde de ülke büyümesinin sanayi öncülüğünde gerçekleşeceği, ana hedefin ürettiğimiz ürünlerde katma değerin dolayısıyla rekabetçiliğin artırılması olduğu anlaşılmaktadır.

Bu programda sanayicinin karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılmasından, sanayide dijital dönüşümün hızlandırılmasına, finansmana erişim noktasında yeni enstrümanların kazandırılmasına kadar bir çok alanda hedef belirlenmiştir. Hükümetimizin sanayicimizin her daim yanında olması ve sanayi üretimine odaklanması sanayicimize ayrı bir güç vermektedir. Önümüzdeki dönemlerde pazarların toparlanmaya başlamasıyla birlikte sanayimiz ekonominin tamamını yukarıya taşımaya devam edecektir."