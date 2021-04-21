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Öztrak: Ne kadar sattınız bir an önce milletimize açıklayın

CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 128 milyar dolar ile ilgili açıklamaları konusunda, "Lafı eğip bükmeyin, Ne kadar sattınız bir an önce milletimize açıklayın." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada 128 milyar dolar tartışmalarına, "128 milyar dolar, ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir" dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bu açıklamaya yönelik yaptığı paylaşımda, "R.T. Erdoğan, Lafı eğip bükmeyin, iftira etmeyin, kem söz söylemeyin... Bakanınız Elvan’ı dinleyin, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını; Kimlere, Kaça, Ne zaman, Ne kadar sattınız bir an önce milletimize açıklayın. 128 milyar dolar nerede?" ifadelerini kullandı.

 

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