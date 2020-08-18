PAGDER ASLAN OSB'de yatırım teşvik oranı yüzde 90’a çıktı

18 Ağustos 2020

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar için uygulanacak yatırım teşvik oranının yüzde 45’ten yüzde 90’a çıktığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "PAGDER ASLAN OSB, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılandırıldığı için Teşvik Yasası’nın katma değer vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamalarını içine alan genel teşvik uygulamalarından ve bölgesel destekler kapsamındaki vergi indirimlerinden faydalanacak. Referans değer olarak verilen yüzde 90 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısına, yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına ve yatırım konusuna göre değişiklik gösterecek." ifadelerine yer verildi.

Plastikçilere yüzde 30 ucuz enerji olanağı

Açıklamada, PAGDER ASLAN OSB'nin Çorlu ve İstanbul Havalimanı, Tekirdağ ve Ambarlı limanları, Alpullu, Durak tren istasyonları ile E5, TEM Otoyolu ve Kapıkule gibi bölgenin önemli havalimanı, karayolu, liman ve istasyonlarına, gümrük kapısına yakınlığıyla lojistik anlamında büyük kolaylıklar sunduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca PAGDER ASLAN OSB'nin sanayicilere direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle çevre OSB'lere göre yüzde 30 daha ucuz enerjiye sahip olma imkanı sunduğunun aktarıldığı açıklamada, sanayicilere sadece elektrik dağıtımı değil aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı, yenilikçi-yeşil üretim sahaları, solar enerji gibi konularda da çözüm sunulacağı kaydedildi.

Eylül ayı sonuna kadar avantajlı alım imkanı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 650 bin metrekarelik birinci etabın tamamının 77 plastik sanayicisine kazandırıldığının bilgisine yer verilen açıklamada, "PAGDER ASLAN OSB, bölgede yer almak isteyen plastik sanayicilerine özel kampanya başlattı. Yüzde 90 yatırım teşviki, yüzde 30 ucuz enerji gibi olanaklarla sanayicilerin küresel rekabet güçlerini arttırmaya katkı sunacak PAGDER ASLAN OSB’de 30 Eylül 2020’ye kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde 251 liralık metrekare satış fiyatı ile sanayiciler plastik üssünde yer sahibi olabilecek." denildi.

5 milyon TL'lik yatırıma yüzde 40 kurumlar vergisi indirimi uygulanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, PAGDER ASLAN OSB’de 5 milyon TL tutarında bir yatırımla plastik imalatına yönelik bir tesis kurulduğunda yararlanılabilecek kurumlar vergisi indiriminin yüzde 40 olarak uygulanacağını söyledi. Söz konusu örnek yatırıma göre devletin 2 milyon TL tutarındaki vergi alacağından vazgeçeceğini de belirten Eroğlu, "Yapılan yatırım öncelikli yatırım konuları içinde ise bu tutar 2 milyon 750 bin TL'ye çıkıyor. Ayrıca, bu destekten yararlanmak için yatırımın tamamlanması gerekmiyor ve yatırım harcamasını yapıldığı dönemde devam eden faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için destekten yararlanılabiliyor." dedi.

Devlet desteği 1,7 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor

PAGDER ASLAN OSB katılımcılarının yararlanacağı destek oranlarının yatırımın konusuna göre değişkenlik göstereceğini aktaran Fidan Aslan Eroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Katılımcılar beş yıl boyunca, OECD Orta-Yüksek Teknoloji tanımına giren yatırımlarda altı yıl, öncelikli yatırım konuları içindeki yatırımlarda yedi yıl sigorta primi işveren hissesi desteğinden istifade edilebilecek. Bu durumda, devlet desteği 1 milyon 750 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Katılımcıların sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak PAGDER ASLAN OSB'de yapılacak 5 milyon TL tutarındaki bir yatırım için, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz ve kâr payı desteği haricinde, yapılacak yatırım öncelikli yatırım konuları içindeyse yüzde 90'a kadar olmasa bile yüzde 65'e varan oranlarda devlet desteğinden yararlanabilecek.”