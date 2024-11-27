“Pahalılığa kolay çözüm yok 1 yıl bitti geriye iki yıl kaldı”
Hayat pahalılığı sorununa işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Ama kolay bir çözüm yok” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sektöre destek paketi konusunda görüştüklerini de belirten Şimşek, yakında bir açıklama yapılacağını söyledi.
Recep ERÇİN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı; turizm sektörüne destek paketi geliyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen TIF 2024 forumunda konuşan Bakan Şimşek, “ Kültür ve Turizm Bakanımız ile görüştük. Krediler konusu başta olmak üzere sektörün sorunlarını 5-6 başlıkta aktardılar. Bizimle ilgili olanları çalışıyoruz. Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır” dedi.
“Maliye politikası daha sıkı olacak”
“Kötümser olmak için hiçbir sebep yok” diye Şimşek, Türkiye’nin borç sorunu olmadığını, cari açık sorununun çözüldüğünü ve bütçenin de deprem harcamaları dışında dengelendiğini aktardı. Şimşek, “Geriye enflasyon yani hayat pahalılığı kalıyor. Milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Şikayetlerini dinliyoruz. Ama kolay bir çözüm yok. Olsa ülkeler uygulardı. Enflasyonda şok öncesi dönem öncesine gelmek 3 yıl sürüyor. Bir yıl bitti. İki yıl kaldı. Enflasyon beklentileri konusunda; reel sektörün beklentileri, enflasyon yüzde 50’nin altında indiği halde gelecek 12 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar. Bu gerçekçi değil. Enflasyon düşüyor. Düşmeye devam edecek ve bu düşüş hızlanacak” mesajı verdi.
Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dezenflasyonda bizim en büyük önceliğimiz; enflasyonun tek haneye kalıcı olarak düşürülmesidir. Enflasyon hedefimizin bir miktar üzerinde. Hizmet enflasyonunda bir miktar katılık var. Kiralarda, eğitimde vs. 2025’te enflasyon düşmeye devam edecek. Para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. Maliye politikası daha sıkı olacak.. Bütçe açığı düşecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda da mümkün olduğunca, bütçe alan sunduğu oranda hedef enflasyon paralelinde adım atacağız. Dezenflasyon süreci zaman alıyor.”
“Kara ve hava tamam sırada demir yolu var”
“Neden Türkiye’ye yatırım yapılmalı?” sorusu üzerinden sunumuna devam eden Bakan Şimşek, Türkiye’nin büyük ve hızlı büyüyen bir pazar olduğunu ayrıca altyapısının da iyi olduğunu dile getirdi. Kara yolu yatırmalarının tamamlandığını, hava yolunda da dünya ölçeğinde iyi bir noktaya gelindiğini ifade eden Bakan Şimşek, “Önceliğimiz demir yolları. Neden demir yolları? Çünkü sürdürülebilir ve rekabet açısından önemli. Karbon ayak izini azaltmanın bir yolu demir yolu ile ulaşımdır. En büyük öncelik; OSB’leri limanlara demir yolu ile bağlamaktır” diye konuştu.
“Cari dengeye en büyük katkı turizmden”
Makroekonomik sorunları çözmek için uygulanan programın sonuçlarına değinen Bakan Şimşek, “Birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi noktadayız. Sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Hangi sorunları çözdük? Cari açık geçen sene ortalarında sorunda milli gelirin yüzde 5.5’i civarında ve sürdürülmesi zordu. Şimdi yüzde 1’in altına düşürdük. Turizmin yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Buradaki gelişme ithalatın da bir miktar azalmasından kaynaklanıyor. Enerjide dönüşün cari açığı kalıcı olarak düşürecek. Bu da lirada istikrar demek. Cari açığın yüzde 2’nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz” mesajları verdi.
2025 turizm geliri hedefi 63.6 milyar $
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 22 yılda 4 katına çıktığını söyledi Yılmaz, “Bunun yanı sıra gecelik kişi başına düşen harcama 2023 yılına kıyasla yüzde 4,5’lik bir artışla 107 dolara gelmiştir. Bu rakamları daha da yukarıya taşımamız gerekmektedir. 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize ilerliyoruz. Orta Vadeli Program’a göre 2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda” şeklinde konuştu. “Bir çeyrekte 23,2 milyar dolarla turizm gelirinde en yüksek rakama ulaşıldığını kaydeden Yılmaz, “Kişi başına harcama yüzde 4,5’lik artışla 107 dolara ulaştı” dedi.