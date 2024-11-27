“Pahalılığa kolay çözüm yok 1 yıl bitti geriye iki yıl kaldı”

Recep ERÇİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkla­dı; turizm sektörüne des­tek paketi geliyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ta­rafından düzenlenen TIF 2024 fo­rumunda konuşan Bakan Şimşek, “ Kültür ve Turizm Bakanımız ile görüştük. Krediler konusu başta olmak üzere sektörün sorunları­nı 5-6 başlıkta aktardılar. Bizimle ilgili olanları çalışıyoruz. Turizm Bakanımız üzerinden ve Cum­hurbaşkanınız üzerinden atıla­cak adımlar önümüzdeki günler­de paylaşılır” dedi.

“Maliye politikası daha sıkı olacak”

“Kötümser olmak için hiçbir sebep yok” diye Şimşek, Türki­ye’nin borç sorunu olmadığını, cari açık sorununun çözüldüğü­nü ve bütçenin de deprem har­camaları dışında dengelendiğini aktardı. Şimşek, “Geriye enflas­yon yani hayat pahalılığı kalıyor. Milletimizin kaygılarını anlıyo­ruz. Şikayetlerini dinliyoruz. Ama kolay bir çözüm yok. Olsa ülkeler uygulardı. Enflasyonda şok ön­cesi dönem öncesine gelmek 3 yıl sürüyor. Bir yıl bitti. İki yıl kaldı. Enflasyon beklentileri konusun­da; reel sektörün beklentileri, enf­lasyon yüzde 50’nin altında indi­ği halde gelecek 12 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar. Bu gerçekçi değil. Enflasyon düşüyor. Düşmeye devam edecek ve bu dü­şüş hızlanacak” mesajı verdi.

Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dezenflasyonda bizim en büyük önceliğimiz; enflasyo­nun tek haneye kalıcı olarak dü­şürülmesidir. Enflasyon hedefi­mizin bir miktar üzerinde. Hiz­met enflasyonunda bir miktar katılık var. Kiralarda, eğitimde vs. 2025’te enflasyon düşmeye de­vam edecek. Para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. Maliye politikası daha sıkı olacak.. Bütçe açığı düşecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda da müm­kün olduğunca, bütçe alan sundu­ğu oranda hedef enflasyon parale­linde adım atacağız. Dezenflasyon süreci zaman alıyor.”

“Kara ve hava tamam sırada demir yolu var”

“Neden Türkiye’ye yatırım ya­pılmalı?” sorusu üzerinden sunu­muna devam eden Bakan Şimşek, Türkiye’nin büyük ve hızlı büyü­yen bir pazar olduğunu ayrıca alt­yapısının da iyi olduğunu dile ge­tirdi. Kara yolu yatırmalarının ta­mamlandığını, hava yolunda da dünya ölçeğinde iyi bir noktaya gelindiğini ifade eden Bakan Şim­şek, “Önceliğimiz demir yolları. Neden demir yolları? Çünkü sür­dürülebilir ve rekabet açısından önemli. Karbon ayak izini azalt­manın bir yolu demir yolu ile ula­şımdır. En büyük öncelik; OSB’le­ri limanlara demir yolu ile bağla­maktır” diye konuştu.

“Cari dengeye en büyük katkı turizmden”

Makroekonomik sorunları çöz­mek için uygulanan programın sonuçlarına değinen Bakan Şim­şek, “Birçok makro sorunda he­deflediğimizden daha iyi nok­tadayız. Sorun alanı olarak enf­lasyonla karşı karşıyayız. Hangi sorunları çözdük? Cari açık ge­çen sene ortalarında sorunda mil­li gelirin yüzde 5.5’i civarında ve sürdürülmesi zordu. Şimdi yüz­de 1’in altına düşürdük. Turizmin yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Buradaki gelişme ithala­tın da bir miktar azalmasından kaynaklanıyor. Enerjide dönüşün cari açığı kalıcı olarak düşürecek. Bu da lirada istikrar demek. Ca­ri açığın yüzde 2’nin altına kalı­cı olarak düşmesini bekliyoruz” mesajları verdi.

2025 turizm geliri hedefi 63.6 milyar $

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 22 yılda 4 katına çıktığını söyledi Yılmaz, “Bunun yanı sıra gecelik kişi başına düşen harcama 2023 yılına kıyasla yüzde 4,5’lik bir artışla 107 dolara gelmiştir. Bu rakamları daha da yukarıya taşımamız gerekmektedir. 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize ilerliyoruz. Orta Vadeli Program’a göre 2025 yılı hedefi 63,6 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda” şeklinde konuştu. “Bir çeyrekte 23,2 milyar dolarla turizm gelirinde en yüksek rakama ulaşıldığını kaydeden Yılmaz, “Kişi başına harcama yüzde 4,5’lik artışla 107 dolara ulaştı” dedi.