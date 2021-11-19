Pakdemirli: 107 milyon 557 bin TL destek hesaplara aktarıldı

Pakdemirli Twitter hesabından, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin 579 TL. Toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.