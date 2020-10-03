Pakdemirli: Son 2 yılda ülkemizin tarımsal hasılası 275 milyar liraya çıktı

03 Ekim 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans aracılığıyla katıldığı Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreninde, kentin uzun yıllardır beklediği yatırımların milletin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları Reyhanlı Barajı'nın 1,3 milyar lira maliyeti bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Barajımız ile DSİ Hatay yatırımlarımız 900 milyon metreküp suyu depolayacak, Hatay'ın sulanabilir arazisinin yarısına sulama suyu temin edecek, 500 bin vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan mega yatırımlardır." diye konuştu.

Pakdemirli, büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkin yapısı sayesinde tamamladıkları, yeşilin bozkıra karşı verdiği mücadelenin başarılı bir hikayesini yazdıkları bu yatırımların, kadim toprakların suya hasretini bitireceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizde, son 18 yılda, büyük bir atılımla, devasa yatırımlara ve kalıcı kazanımlara sahip oldu. Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Biz, 'Destek bizden, gayret sizden' dedikçe çiftçimiz emek, Cenab-ı Allah da bereket verdi. Böylece, hamdolsun ülkemiz tarımında son 18 yılda çok önemli başarılar elde edildi, elde etmeye de devam ediyoruz."

Suyun medeniyet, üretim ve gelecek olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına, son 18 yılda 585 baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. Son 2 yılda da 68 baraj, 45 gölet ve bent, 34 adet içme suyu tesisi, 42 adet HES, 367 taşkın tesisini tamamladık. Bu tesislerle toplam 605 milyon metreküp su depoladık, 1 milyon 600 bin dekar araziye sulama suyu verdik, 505 milyon metreküp içme suyu temin ettik, 4 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerji ürettik ve 13 milyon dekar alanın da toplulaştırma tescilini sağladık."

"Baraj, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edildi"

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Reyhanlı Barajı, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir." diyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Reyhanlı Barajı, kendi su kaynağı olmayan bir barajdır. Baraj, Karasu ve Afrin çayından çevrilen kış dönemi taşkın sularıyla doldurulmaktadır. Temelden 29 metre yüksekliğe, 21 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip barajımız, 'zonlu toprak dolgu' bir barajdır. Bu özellikleriyle Reyhanlı Barajımız, 7 orta büyüklükteki baraja eş değerdir. Reyhanlı Barajı ve sulamaları bölgenin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesidir. Reyhanlı Barajı'nın sulama sahası 585 bin dekardır. Yani Reyhanlı Barajı, 290 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı sulayacaktır. Baraj sayesinde, ülke ekonomisine yıllık 451 milyon lira tarımsal gelir artışı ve yaklaşık 53 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır."

Pakdemirli, Reyhanlı Barajı sulamalarının 3 kısımdan oluştuğunu, ilk kısmın inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, ikincisinin ihalesinin bütçe dışı imkanlarla yapıldığını, üçüncü kısmın ise şebeke inşaatlarının en kısa zamanda bitirileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA