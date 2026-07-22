Pakistan, ABD'den 10 milyar dolarlık döviz desteği istedi

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Pakistan'ın İran-ABD arabuluculuk rolünün ardından, İslamabad yönetimi ekonomik kırılganlığını azaltmak ve döviz rezervlerini güçlendirmek için ABD'den 10 milyar dolarlık bir döviz istikrar mekanizması talep etti.

ABD ile beş yıllık vadeye sahip İkili Döviz İstikrar Destek Mekanizması kurulmasının istendiği, bu adımla hem rezervlerin güçlendirmesinin hem de Pakistan rupisi üzerindeki değer kaybı baskısının hafifletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Döviz rezervleri dış finansmana bağlı

Son yıllarda ciddi finansman sıkıntıları yaşayan Pakistan, 2023 yılında temerrüde düşmenin eşiğinden son anda dönerken, önce IMF 3 milyar dolarlık acil destek sağladı, ardından 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programına dahil oldu. Ayrıca iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla 1,3 milyar dolarlık ek kredi aldı.

Buna rağmen ülkenin döviz rezervleri büyük ölçüde dış finansmana bağlı durumda. Özellikle Çin ve Suudi Arabistan'ın sağladığı kredi yenilemeleri ve mevduatlar, rezervlerin korunmasında kritik rol oynuyor.

Pakistan yönetimi, ABD'den talep ettiği mekanizmayla aynı zamanda IMF ve diğer uluslararası finans kuruluşlarına olan bağımlılığı da azaltmayı amaçlıyor.

Son aylarda ise Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ülkenin toplam döviz rezervlerinin beşte birine karşılık gelen 3,5 milyar dolarlık bir geri ödeme yaptı. Aynı dönemde Suudi Arabistan ise Pakistan'a 3 milyar dolarlık yeni finansman desteği sağlayarak rezervlerin korunmasına katkıda bulundu.