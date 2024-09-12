Pakistan Merkez Bankası faiz oranını yüzde 17,50'ye düşürdü

Pakistan Merkez Bankası (SBP), politika faizini üst üste üçüncü kez düşürerek yüzde 17,50 seviyesine indirdi. Bu adım, enflasyondaki soğumanın ardından geldi ve ekonomistler arasında faiz oranının yüzde 18'e çekileceği yönündeki beklentilerin üzerine çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun reel faiz oranının, enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 5-7 seviyesine düşürülmesi ve makroekonomik istikrarın sağlanması için yeterince pozitif olduğuna vurgu yapıldı.

Pakistan'da enflasyon, son birkaç aydır sürekli olarak düşüş gösteriyor. Son yapılan açıklamalara göre, fiyat artışları son üç yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu da, faiz oranlarının Haziran ayından bu yana 450 baz puan düşmesine olanak sağladı.

Ekonomistler, enflasyonun kontrol altına alınmasının Pakistan ekonomisine olumlu yansıyacağını ve bu faiz indirimlerinin ekonomik büyümeyi desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.