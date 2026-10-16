Palamut bereketi israfa dönüştü: Limanı ölü balıklar kapladı

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Rize'nin Pazar ilçesinde palamut avcılığında yaşanan yoğunluk, çevre kirliliği iddialarını beraberinde getirdi. Kirazlık Mahallesi'ndeki balıkçı limanına dökülen ölü palamutlar, bölgede kötü kokuya ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tonlarca palamutun denize döküldüğü iddia edildi

Balıkçılık sezonuyla birlikte Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamutlar, teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre bazı büyük balıkçı tekneleri, ihtiyaç fazlası avlanan ve taşıma sırasında ezilerek zarar gören palamutları limana boşalttı.

Denize dökülen balıkların çürümeye başlamasıyla limanın yüzeyi ölü balıklarla kaplanırken çevreye ağır bir koku yayıldı.

Mahalle sakinleri kokudan şikâyetçi

Liman çevresindeki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlar, çürüyen balıkların neden olduğu kokunun evlerin içine kadar ulaştığını belirtti. Bölge sakinleri, denize dökülen balıkların su kirliliğine yol açtığını savunarak yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Balıkçılardan denetim çağrısı

Yaşananlara tepki gösteren balıkçı Temel Zaman, büyük teknelerin denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin." dedi.

Ağır kokunun mahallede yaşamı zorlaştırdığını söyleyen Zaman, zarar gören balıkların doğrudan denize boşaltıldığını öne sürdü. Bölge sakinleri, kirliliğin giderilmesi ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını talep ediyor.