Palamut bir kez daha en çok satan balık! Hamsiden birinciliği aldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satıldı. Hale 2023'te 54 bin 319 ton, 2024'te ise 59 bin 297 ton su ürünü getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verisine göre önceki yıl en çok hamsi getirilen halde, 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu.

Böylece 2023'de birinciliği hamsiye kaptıran palamut, 1 yıl aradan sonra tahtını hamsiden geri aldı.

Hale 2024'te 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ile 2 bin 815 ton levrek getirildi.

En pahalı su ürünü

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti.

Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüfer ise 219 liradan alıcı buldu.