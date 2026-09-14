Palamut bolluğu balıkçıyı sevindirmedi: Ava ara verilsin çağrısı

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2026-2027 av sezonunun başlamasıyla Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken, artan av miktarı fiyatlarda dengesizliğe yol açtı.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, balıkçıların kilogramını 30-40 liraya sattığı balığın tüketiciye 100-125 liradan ulaştığını belirterek kısa süreliğine avcılığın durdurulmasını önerdi.

Mutlu, "Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"Balık 30 lira, vatandaş 125 liraya yiyor"

Balıkçıların mevcut fiyatlarla maliyetlerini karşılamakta zorlandığını belirten Mutlu, özellikle küçük teknelerin soğuk zincir ve depolama imkanlarının yetersizliğine dikkat çekti. Mutlu, "Bir kiloluk balık 30 TL, vatandaş 125 TL'ye yiyor. Aradaki uçurum da farklı. Kim kazanıyor? Balıkçı kazanmadı. Vatandaş istediği gibi yiyebiliyor mu? Yok" ifadelerini kullandı.

Piyasanın dengelenebilmesi için büyük ve küçük teknelerin birkaç gün ava ara vermesi gerektiğini savunan Mutlu, ardından yeni bir eylem planı oluşturulmasını istedi.

Hamsi için de umutlu

Denizdeki koşulların balık açısından olumlu olduğunu belirten Mutlu, ilerleyen aylarda av miktarının daha da artabileceğini söyledi. Palamudun yanı sıra hamsi açısından da olumlu işaretler bulunduğunu kaydeden Mutlu, Rize'den Hopa'ya, Fatsa'dan Ünye'ye kadar küçük balıkçıların ağlarına hamsi takıldığını belirtti.