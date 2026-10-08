Palamut bolluğu fiyatları düşürdü

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Sinop’un Türkeli ilçesinde denizlerde artan palamut avı, balık fiyatlarına da yansıdı. Tezgâhlarda bol miktarda bulunan palamudun tanesi 75 liraya kadar düşerken, yaşanan bolluk hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Av miktarındaki yükselişle birlikte balıkçı tezgâhlarında daha fazla yer almaya başlayan palamut, uygun fiyatı sayesinde vatandaşların ilgisini çekti.

Palamut sezonu bereketli geçiyor

Türkeli’de balıkçılık yapan Mehmet Tunç, bu yıl palamut sezonunun önceki dönemlere kıyasla daha hareketli geçtiğini ifade etti. Av miktarındaki artışın fiyatları aşağı çektiğini belirten Tunç, şunları söyledi:

"Bu yıl palamut açısından oldukça bereketli bir sezon geçiriyoruz. Balık miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı. Vatandaşlarımız şu anda uygun fiyata palamut alabiliyor. İnşallah sezon böyle bereketli devam eder"

Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte Türkeli’deki balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanırken, uygun fiyatlı palamuda yönelik talebin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.