Palamut bu sezon yüzleri güldürecek: Bir balıkta işler tersine dönecek

Denizlerde av sezonunun başlamasına kısa süre kala balıkçıların palamut beklentisi yükseldi. Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, her 3-4 yılda bir görülen palamut bolluğunun bu sezon yeniden yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Palamudun bol olmasının fiyatlara da yansıyacağını belirten Arslanbenzer, yaklaşık bir kilogramlık palamutla 5 kişilik bir ailenin doyabileceğini ifade etti. Palamut miktarındaki artışın hamsi avını da etkileyebileceğini dile getiren Arslanbenzer, vatandaşlara taze balık seçerken dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Palamutta bolluk beklentisi

Bu sezon palamut miktarının yüksek olacağını öngördüklerini belirten Arslanbenzer, bolluğun vatandaşların daha uygun fiyatlarla balığa ulaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

Arslanbenzer, "Eskişehir'den Türkiye'ye çok müjdeli, çok güzel bir haber vereceğim. Bu sene palamut balığının bolluğu var. Her 3-4 senede bir palamut balığı çıkar, bu sene de çok acayip palamut balığı var. Balıkların ucuz olacağını ve halkın balığa doyacağını düşünüyorum. Şu ekonomik durumda Türkiye'de yenilebilecek, gıda yönünden hem temiz hem güzel hem de en ucuz balıktır. Şimdi palamut çıktığı zaman kilosu aşağı yukarı 200 lirayı geçmeyecek. 200 lirayı geçmediği zaman 1 kilonun üzerindeki balıkla 5 kişi karnını doyuracak. Hem ekonomik yönden hem gıda yönünden çok güzel, hem de denizde hiçbir hile karıştırılmamış bir balık" ifadelerini kullandı.

Hamsinin geçen yıla göre azalmasını bekliyor

Palamut bolluğunun hamsi miktarında düşüşe yol açabileceğini belirten Arslanbenzer, iki balık türünün denizdeki dağılımı arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ifade etti.

Arslanbenzer, "Palamudun olduğu yerde hamsi çok az olur. Çünkü palamut hamsiyi her zaman kovalar. Hamsinin olduğu sezon palamut olmaz, palamudun olduğu zaman hamsi olmaz. Hamsi hiç olmayacak anlamına gelmez ama geçen seneye göre yüzde 50 daha az olacak" dedi.

"Ucuz olması kalitesiz anlamına gelmez"

Balık fiyatlarının ürünün kalitesinden çok denizden çıkan miktarla bağlantılı olduğunu söyleyen Arslanbenzer, vatandaşların pahalı balığın daha kaliteli olduğu yönündeki düşüncesinin doğru olmadığını savundu.

Arslanbenzer, yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de balıkların ucuz olması kalitesiz anlamına gelmez. Pahalı olması kaliteli anlamına da gelmez. Bir balık denizden çok çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalıdır. Vatandaşın 'balık pahalı' diye gidip de fazla para verip yemesin. Benim 5-6 tane tezgahım var. Birisinde balığı 25 liraya satıyorum, diğerinde 300 liraya satıyorum. 25 liradan sattığımla 200 liraya sattığım balığın tezgahları arasında 30 metre var. O tezgahtan bu tarafa gelen adam, 'Abi 25 liraya orada kötü balık satılıyordu, ver buradan 200 liradan 2 kilo balık ver' diyor. Biz de diyemiyoruz ki bu balık da bizim, şu balık da bizim. Vatandaş balıktan çok az anlıyor. Gelirken balığa bakmalarını istiyoruz; süzgeçlerinin canlı olması, sırtının canlı olması ve gözlerinin canlı olması yeterli."