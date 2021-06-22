Palandöken: 415 meslek kolu için sevindirici

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması kararına ilişkin, "Alınan kararı 2 milyonu aşkın esnafımız ve 84 milyon vatandaşımız adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyorum. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alabilecek" dedi.

Palandöken, 1 Temmuz itibariyla sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin alınan kararı değerlendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırılmasının çok olumlu bir karar olduğunu ve bu karar ile tüm kesimlerin büyük sevinç yaşadığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık. 415 meslek kolundaki tüm esnaf ve sanatkarlarımız pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanması sayesinde bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız. Henüz pandemi bitmiş değil" ifadelerini kullandı.

"HES kodu ve aşılama çalışmaları sürdürülmeli"

Palandöken, "Alınan tedbirler istikrarlı bir şekilde sürdürülürse yeni başlayacak eğitim-öğretim yılında okul servisleri ve kantinler de çalışmalarına devam ederek eskisi gibi evlerine ekmek götürebilecek" dedi.

1 Temmuz sonrasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizen Palandöken, "Alınan karar ile bir tek eğlence sektöründe müzikle ilgili kısıtlama mevcut olup gece 24:00'e kadar çalışma izni verildi. Pandeminin tamamen sona ermesi ile bu yasağında kalkacağı unutulmamalı" şeklinde konuştu.

Palandöken, HES kodunun ve aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin hem sağlık hem de ekonomi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.