Palandöken: Can suyu verdiniz, şimdi bir nefes kredisi verin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (RESOB) ziyaret etti.

Ziyarette hükümete çağrıda bulunan Palandöken, “Can suyu verdiniz. İki yıllık pandemi dönemi sürecinde bizi ayakta tuttunuz. Şimdi bir nefes kredisi verin. İşlerimizi geliştirip teknolojik donanıma bürünelim ve esnafı ayakta tutalım. Biz aş ve iş istemeden, kendi mekanımızda, kendimizi büyütmeye gayret ediyoruz. Biz de sizden rica ediyoruz, kuralları koyun. Küçüğü, büyüğe ezdirmeyin. Rize'den alın terini çöp konteynerine bırakıp giden, Rize'ye yatırım yapmayan ancak buradaki ticareti ile İstanbul ve İzmir'deki merkezlerine götüreni değil, Rize'nin mütevazi, hoşgörülü ve çalışkan insanını yerinde istihdam edin. Yoksa gidip onun tarlasında işçi olacak ya da marketinde tezgahtar olacak. Biz kendi işimizi yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.