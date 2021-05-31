Palandöken: Ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak

Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarının başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere COVID-19 salgını sebebiyle iş yerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyon vatandaş adına olumlu olduğunu söyledi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu karar ile esnafımızın iş yerleri açılacak, ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak. En önemlisi işsiz kalan binlerce kişi yeniden işine ve aşına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum."