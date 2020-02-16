Palandöken: İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirterek, Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeyle zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük esnaf ve sanatkar korunmadığı için işsizliğin ve büyükşehirlere göçün arttığını kaydetti.

Her geçen gün sayıları artan zincir marketler nedeniyle esnaf ve sanatkarların iş yerlerini kapatarak patronluktan işçi konumuna geçtiğini ifade eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkenin dört bir yanında zincir marketlerin el atmadığı meslek, gitmedikleri il ve ilçemiz kalmadı. Resmen ülkenin her tarafını kuşatarak küçük esnafı bitme noktasına getirdiler. Yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayan esnafımız ekmek parası kazanamayınca dükkanını kapatıp büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Kendi işinin patronu olan esnafımız ailesiyle birlikte artık işçi konumuna geçerek zincir marketlerde reyon görevlisi olarak çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı bahane ederek küçük esnafı günden güne yok ediyorlar. İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor."

İşsizliğin önüne geçmek için Perakende Yasası'nda düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin, her türlü ürünü satarak piyasayı alt üst edilmesinin önüne geçilmeli. Aynı zamanda bu marketlerin açılış-kapanış saatleri ve açılacakları yerlere getirilecek kurallarla esnaf ve sanatkarımız haksız rekabete karşı korunmalı." ifadelerini kullandı.