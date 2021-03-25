Palandöken: Kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı

COVID-19 salgınına ilişkin alınan kurallara uyma noktasında vatandaş ve esnafa uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerektiğine işaret etti.

Son günlerde ülke genelinde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının esnafı ve vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Palandöken, HES kodu ile müşteri alan, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnafın yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediğinin altını çizdi.

Palandöken, "Kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi ve piyasada çarkların dönebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı. Virüsün etkilerini minimum seviyeye indirmek için ve kapanışların önüne geçmek için her zamankinden daha dikkatli davranmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafın yeni bir kapanışı kaldıramayacağını aktaran Palandöken, tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak ederek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.