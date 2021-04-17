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Palandöken: Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişletilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından birçok sektörün olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Bu çerçevede nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

 

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