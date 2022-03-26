Palandöken: Temizlik ürünleri lüks tüketim değil, ÖTV sıfırlanmalı, KDV düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temizlik ürünlerinin lüks tüketim olmadığını ifade ederek, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken yaptığı açıklamada, “Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerindeki ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli. Günümüzde ekmek su kadar önemli bir ihtiyaç olan temizlik aynı zamanda dinimizin de emiridir. Dolayısıyla herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme yapılması fiyatları düşürür. Fiyatların düşmesi ile birlikte enflasyon da aşağı gelir.” dedi.

“Hijyen ve dezenfekte ürünlerinde vergi düzenlemesi gerekli”

Fiyatları uygun olması halinde herkesin temizlik ve hijyen ürünlerine daha rahat ulaşabileceğine vurgu yapan Palandöken, “Pandemi süreci maalesef halen devam ediyor. Dolayısıyla maske mesafenin yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı önemini koruyor. Bununla birlikte bebek ve çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde artık en temel ihtiyaçlardan. Çağımızla birlikte dinimizin de temizliğe verdiği önem göz önünde bulundurularak herkesin bu ürünlere ulaşabilmesi için, bu hijyen ürünlerindeki yüzde 18’lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV tamamen kaldırılmalı. Daha sağlıklı bir toplum olmamız için temizlik ürünlerinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu unutulmamalı.” diye konuştu.