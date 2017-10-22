Palandöken: Üniversiteler pratik eğitime önem vermeli

22 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, öğrencilerin mesleği sırada değil, sahada öğreneceğini belirterek işsiz sayısının uygulamalı eğitim öğretimle azalacağını söyledi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, eğitimli işsiz sayısının azaltılması için üniversitelerin pratik öğrenime daha çok önem vermesi gerektiğini vurgulayarak "Üniversitede her bölümde staj zorunluluğu olmalı." dedi.

Okul hayatı boyunca beyanname görmemiş iktisat mezunu olduğunu kaydeden Palandöken, gençlerin mezun olduklarında işi bire bir yaparak öğrenemedikleri için iş bulmakta zorlandıklarına, bunun sonucunda da üniversite mezunu 24 yaşın altındaki 10 gençten 4'ünün işsiz olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, "Mesleki ihtiyaçların bölgesel tespiti işsizliği bitirir" değerlendirmesinde bulunarak gençlerin üniversitelerden dağınık bilgilerle mezun olduklarını, bu parçaların birleştirilmesi, doğru yerlere konulmasının ise pratik öğrenmeden geçtiğini kaydetti.

Palandöken, bölgesel olarak dengesiz bir yığılmanın olduğunu vurgulayarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde eleman fazlalığı yüzünden, taşrada ise eleman eksikliğinden işsizlik yaşandığını, bölge bölge meslek ihtiyaçlarının listesinin çıkarılıp sayıların tespit edilmesinin ekonomik dengeyi sağlayıp, işsizliği bitireceğini dile getirdi.

Kaynak: AA