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Palandöken’den faiz değerlendirmesi: Piyasalara olumlu yansıyacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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