Palandöken’den kredi çağrısı: Esnafın önündeki engeller kaldırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın krediye erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, mevcut uygulamaların acilen gözden geçirilmesi ve esnafın krediye erişimindeki engeller kaldırılması gerektiğini söyledi.

Palandöken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, borcu bulunan esnafın krediye ulaşamamasının ciddi mağduriyet yarattığını vurguladı.

Palandöken, devletin sübvanse ettiği ve esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde dahi vergi ya da SGK prim borcu bulunan esnafın kredi alamadığını belirterek, "Oysa esnaf bu kredileri neden alıyor? Borcunu ödemek için alıyor. Kimse bu kredileri gidip tatil yapmak için çekmiyor. Esnaf gerçekten zor durumda. Devletimizin ve hükümetimizin bu durumu görerek, bu kredilerin önündeki engelleri kaldırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Borcu olduğu için kredi alamıyor”

Binlerce esnafın sırf borcu olduğu gerekçesiyle haftalarca krediye erişemediğini dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Borcu var ama ödeyemiyor; bu yüzden de aldığı krediyi başta borçlarını kapatmak için kullanmak istiyor. Ancak siz diyorsunuz ki, ‘Borcun varsa kredi alamazsın.’ Peki bu insanlar borcunu nasıl ödeyecek? Ne yapsın bu esnaf? Elektrik, su, doğalgaz borcu birikmiş; onları ödeyecek. Çocuğunun okul taksiti var; onu ödeyecek. Dükkanına mal alacak, yanında çalışan personelin ücretini verecek. Bu kredileri alamadığı zaman sıkıntı daha da büyüyor.

Dolayısıyla bu konuda mutlaka makul ve uygulanabilir bir çözüm yolu bulunmalı. En azından “borçlu esnafa kredi verilmez” gibi yaptırımlar yerine, borçların zaman içerisinde ödenebileceği bir sisteme dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi halde esnaf krediye ulaşamazsa, maliyetler artacak, bu maliyetler ürün fiyatlarına yansıyacak; enflasyon daha da artacak. Bununla birlikte istihdam azalacak, esnaf evinin geçimini dahi yapamaz hale gelecek."

Palandöken, çözüm olarak borçların yapılandırılmasını ve ardından esnafın bu kredilere erişiminin sağlanmasını önerdi. “İnsan borcunu ödemek için borçlanıyor, faiz ödüyor ama ‘Zaten borcun var, önce onu öde’ deniliyor. Bu engellemenin bir an evvel kaldırılması ve esnafı rahatlatacak bir sistemin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.