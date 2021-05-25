Pamuk, ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğiyle, hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç olmak üzere pamuk, pamuk döküntüleri ile karde edilmiş veya penyelenmiş pamuk ihracatı, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Listede bulunan malların ihracı, ihracat yönetmeliğinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.