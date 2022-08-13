Pamukkale’de kentsel dönüşüm özel yatırımcıyla gerçekleşir

Osman Nuri BOYACI-DENİZLİ

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (DESİAD) yaz etkinliği olarak düzenlediği Bahçe Sohbetleri’nin ilk konuğu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki oldu. Kentin turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt’ta dönüşüm sohbetin ana konusu olurken DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, iş dünyası olarak bölge turizminin gelişimi için atılacak her adımda aksiyon almaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Örki ise, dönüşümün turizm yatırımlarıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Örki etkinlikte yaptığı konuşmada kentin turizm anayasasının hazırlanması yerine güncelleme yapmak gerektiğini söyledi. Denizli’nin dünya en önemli markasının Pamukkale olduğunu, yılda 2,5 milyon turistin ziyaret ettiğini ifade eden Örki, “Pamukkale ile ilgili bugüne kadar yapılan toplantılar, çalışmalar, yazılanlara baktığımızda en önemli vurgunun şehir merkezi ile temas olduğunu görüyoruz. Bugün yine aynı vurgu yapılıyor. Pamukkale ve Karahayıt’ta dönüşüm isteniyor. Bizde bunu istiyoruz. Ama bunun bölge halkının yüzde 70’inin güçlü bir şekilde evet demesiyle gerçekleştirebiliriz” dedi.

Dönüşüm özel sektörün yatırımlarıyla gerçekleşir

Termal turizm merkezi Karahayıt’ta yaptıkları girişimlerle otellerde blok uzunluklarının 30 metreden 50 metreye çıkması yönündeki düzenlemenin çıkmasını sağladıklarını belirten Örki, “Karahayıt’ta kentsel dönüşümle ilgili 19 hektarlık alan özel proje alanı olarak ilan edilmiş, ne işyeri açma, ne inşaat ruhsatı verebiliyorsunuz. Burası kilitlenmiş, ama biz buranın böyle kilit kalmasını istemiyoruz. Satışa çıkan bir bölge vardı ama biz hızla Bakana ulaşıp dönüşüm çalışmalarına engel oluşturacağı için listeden çıkardık. Pamukkale’de travertenlerin karşısında belediyemize ait bir arsa var. Biz oraya bina yapacak olsak devlet anlayışıyla klasik bir bina yapmış oluruz ama diyoruz ki, buraya Türkiye’nin en önemli yatırımcıları ilgi göstersin, buraya bir yatırım yapsın. Devletin dokunuşlarıyla dönüşüm yaşanabiliyor, ama girişimciler de gerekiyor. Dönüşüm sadece idarecilerle değil, özel sektörün yatırım ve girişimleriyle gerçekleşebiliyor. Otel kalitemizin yukarıya çekilmesi, bölgeye dünya çapında marka değeri olan otel yatırımlarının yapılması, oda sayımızın artırılması dönüşümü amacına ulaştıracak etkenler. Önemli olan bir araya gelip güçlü yönlerimizi ortaya çıkarmak” diye konuştu.

“Elimizi taşın altına koymaya hazırız”

DESİAD Başkanı İbrahim Şenel de yaptığı konuşmada, “Denizli’nin 2009 yılında 25 yıllık gelecek vizyonu oluşturulurken, termal turizm, tarım, teknoloji, traverten hepsine atıfta bulunuldu ve kentin bölgesel kalkınması için 7 T formülü benimsendi. Bu değerlendirmede turizm en başa yazıldı. Denizli’nin doğa, tarih, gastronomi konusunda pek çok destinasyonu var, turizm anlamında önemli bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha güçlü değerlendirmek için kentin turizm anayasası hazırlanmalı” dedi.