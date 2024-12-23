Panama'dan Trump'a 'kanal' cevabı: Asla pazarlık konusu olamaz

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Trump, kendi sosyal medya ağı Truth Social'dan, Panama Kanalı'ndaki ücret tarifesine tepki gösterdi.

Geri almakla tehdit etti

"Tam anlamıyla soygun, derhal sona ermeli" diyen Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından 1914 yılında inşa edilen Panama Kanalı'nın yönetimi, eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde Panama'ya devredilmişti.

'Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak'

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi, "Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak" dedi.

'Tarifeler kamuya açık bir şekilde belirlenmekte'

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir" diye konuştu.

Mulino, 25 yıldır yönetimini devraldıkları Panama Kanalı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak Çin, Avrupa Birliği, ABD veya başka herhangi bir güç tarafından kontrol edilmediğinin altını çizdi.

'Bu mesele asla pazarlık konusu olamaz'

Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mulino, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Ancak, vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" dedi.