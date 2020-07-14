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Pancar çiftçisine 122.5 milyon TL ödeme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün, Ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" dedi.

Pancar çiftçisine 122.5 milyon TL ödeme
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından pancar çiftçisine yapılacak ödemeyi duyurdu. "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız" diyen Bakan Albayrak, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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