Pandemi, 255 milyon tam zamanlı işe eşdeğer istihdam kaybına neden oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ile B20 İtalya Dönem Başkanlığı ortaklığında, B20 Zirvesi öncesinde yürütülen çalışmaların temel çıktılarının Türk iş dünyasıyla paylaşılması ve iş dünyası ile G20 arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ‘B20 - Türkiye Diyaloğu’ webinarı, 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı ve B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi, pandeminin yarattığı istihdam kaybına dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) verilerine göre, 2020’de 255 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir istihdam kaybı olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Kiresepi, bu rakamın 2008’de yaşanan küresel finans krizindeki işgücü kaybının yaklaşık dört katı kaydetti.

G20’ye 3 tavsiye

145 ülkede 50 milyondan fazla şirketi temsil eden IOE’deki dört yıllık başkanlık görevi süresince işgücü piyasaları ile eğitim ilişkisinin gelişimine yönelik önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Kiresepi, B20’nin bu konuda geliştirdiği tavsiyeleri katılımcılara aktardı.

B20’nin ilk olarak G20 hükümetlerinin gelecekteki sanayi devrimleri için işgücü becerilerini hazırlamasını tavsiye ettiğini anlatan Kiresepi, “İkinci tavsiye kararı, B20 tarafından üretkenliği ve büyümeyi artırmak için işgücü piyasası politikalarının ve düzenleyici çerçevelerinin iyileştirme ihtiyacına atıfta bulunuyor. Üçüncü kararda ise genç ve kadınlar için istihdamı artıracak tedbirlerin alınması ve kayıt dışılığın azaltılması tavsiye ediliyor. Önümüzdeki dönemde en kritik nokta, bu tavsiyelerin nasıl uygulanacağı konusu. İş dünyasının temsilcisi olarak B20, eğitim ve istihdam alanlarında G20 ve G20 üyelerini desteklemeye kararlı bir şekilde devam edecek.” şeklinde konuştu.

Kiresepi, G20 liderlerine sunulmak üzere hazırlanan B20 önerilerinin 7-8 Ekim tarihlerinde Roma'da yapılacak olan B20 Zirvesi'nde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.