Pandemi cep telefonu faturasını %25 artırdı

Yener KARADENİZ

Cep telefonu ithalatı bu yıl artan fiyatlar ve vergiye rağmen hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre telefon ithalatı bu yılın ocak-eylül döneminde bir öndeki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde söz konusu rakam 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Son 5 yılın 9 ayı incelendiğinde en yüksek cep telefonu ithalatının 2016 yılında gerçekleştiği görülüyor. 2016’da 13.4 milyon adet cep telefonu ithalatı için 3 milyar dolar ödenirken, 2017’de 8.3 milyon adet için 1.8 milyar dolar, 2018’de 7.7 milyon adet için 1.6 milyar dolar ve 2019’da da 8 milyon adet cep telefonu ithalatı için 1.1 milyar dolar ödendi.

İhracat yüzde 81 geriledi

Bu dönemde ihracat ise aynı döneme göre çok daha hızlı geriledi. 2017 yılının 9 ayında 465 bin adet ve 29 milyon dolar cep telefonu ihracatı gerçekleştirilirken, söz konusu değer 2018’de 27, 2019'da 15 ve 2020 yılının 9 ayında ise 5.4 milyon dolara geriledi.

Fiyatlar yüzde 72 arttı

Bilindiği üzere bu yıl dolar/TL kuru, her ne kadar geçtiğimiz hafta gerilemeye başlasa da ocak-eylül arasında yüzde 32.1 oranında artarak 5.88 TL seviyelerinden 7.77 seviyelerine gelmişti. Söz konusu artış artan vergi oranları ile birlikte cep telefonu fiyatlarına çok daha yüksek seviyelerde yansıtılmıştı. Yine TÜİK rakamlarına göre geçen yıl aralık ayında Türkiye’de cep telefonunun ortalama fiyatı 2019’un aralık ayında 2 bin 213 TL iken söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3 bin 809 TL’ye yükseldi.

Vergi oranları artırılmıştı

Yine bu yıl cep telefonuna uygulanan vergi oranlarında da önemli değişikliklere gidildi. Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 50’ye kadar çıkarılmasının ardından, cep telefonlarındaki veri yükü de artırılmıştı. Halihazırda cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL’ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640-1500 TL arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 TL’nin üzerindeki cihazlar için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor. KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrol ücretine tabi tutuluyor. Cep telefonlarından ayrıca yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi alınıyor.