Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi insanları maddi açıdan zorluyor. Ekonomik sıkıntılar noktasında ihtiyaç sahiplerine destek olunması adına pandemi destek parası ile 1000 Türk Lirası destek sağlanıyor. Pandemi destek parası ödemelerinde 1. ve 2. faz geride kalırken, bu süreçte pandemi destek başvurusu yapmayanlar 3. faz pandemi destek parası başvuru sürecini takip ediyor.

1. ve 2. faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. fazın dinamik bir süreç olacağını ve bir bitiş tarihinin olmadığını açıkladı. Pandemi destek parası başvurularında kamu işçilerinin, memurların, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananların başvuruları dikkate alınmıyor.

Başvurular ve sonuçlar e-Devlet'te

3. faz 1000 TL pandemi destek parası başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor. e-Devlet'te yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu'nu dolduran vatandaşlar, yapılan değerlendirmenin ardından koşulları sağlaması halinde destek ücretini alabiliyor.

Başvurular ise T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre, belirlenen günlerde yapılabiliyor. 0 olan vatandaşlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar ise cuma günlerinde pandemi destek başvurusu yapabiliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günleri ise bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor.

Pandemi destek başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda bir açıklama bulunmuyor.

Pandemi destek parası kaç ay veriliyor?

1000 TL pandemi destek parası vatandaşlara bir ay veriliyor. Ancak bu süreçte ekonomik olarak sıkıntıda olan vatandaşlar belirleniyor ve bu vatandaşlar sosyal yardım ödemeleri kapsamına alınıyor.