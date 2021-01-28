Pandemi dönemi yatırımcıya ve istihdama yaradı: Aralıkta milyarlık 4 yatırım

COVID-19’un pandemiye dönüşmesiyle birlikte ağırlığı KOBİ’ler olmak üzere çok sayıda firma ekonomik darboğaza girerken, bu süreçte paniklemeyen firmalar yatırıma yöneldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Aralık ayına ilişkin teşvik belgesi istatistiklerini Resmi Gazete’de yayınladı. Aralıkta 28 milyar 114 milyon liralık sabit yatırım öngören 1.182 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1 milyar 813 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörülürken, 29 bin 363 kişilik istihdam taahhüdünde bulunuldu.

Aralık ayı rakamlarının da eklenmesiyle birlikte DÜNYA’nın yaptığı hesaplamalara göre, 2020 yılında teşvik belgeli yatırımlar adet bazında yüzde 79.5 artarak 10 bin 157’ye çıktı. Sabit yatırım tutarı yüzde 22.77’lik artışla 243 milyar 181 milyon liraya ulaştı.

Aralıkta milyarlık 4 yatırım geldi

Aralık ayında 1 milyar liranın üzerinde 4 yatırım teşvik belgesine bağlandı. En yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 200 milyon lira ile Maxicells İlaç firmasından geldi. Şirket, İstanbul’da 4.2 milyar liralık yatırımla ilaç fabrikası kuracak.

Aynı dönemde Dicle Elektrik muhtelif illerde elektrik enerjisi temini için 1 milyar 450 milyon liralık, Park Cam firması Bilecik’te cam şişe üretimi için 1 milyar 153 milyon liralık, Nemport Liman şirketi ise İzmir’de liman işletmeciliği işi için 1 milyar 60 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.