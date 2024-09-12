Pandemi döneminde 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı kesinleşti

108 milyon yurttaşın T.C. kimlik numarası, adresi, cep telefonu numarası gibi kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı.

Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istemişti.

Sızıntı Sağlık Bakanlığı'ndan

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı.

Bakan Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensupları, Uraloğlu'na 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirilip geçirilmediğini sordu.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

* Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.