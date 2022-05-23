Pandemi etkili oldu, ev tipi karavan talebi arttı

Leyla İLHAN

Pandemi ile birlikte doğaya dönüş isteği Türkiye karavan pazarındaki büyümeyi 3 kat artırdı. Halihazırda 100 bin karavanın yollarda olduğu Türkiye’de pazarın büyüklüğünün ise 250 ila 300 milyon dolar olduğu belirten yetkililer, 2 yıl içinde büyüklüğün 600 milyon dolara çıkacağı öngörüyor. Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, “Karavana talep aslında pendemiden önce Avrupa ve Amerika’da yoğun iken, ülkemizde karavanla yaşam ve turizm çok zayıftı. Fakat pandemi ile bunun bir ihtiyaç haline geldiği anlaşıldı. İnsanlar hem çekme karavan hem de moto karavan ve daha da ileri giderek Tiny House gibi hareketli evlerle bu yaşam biçimini benimsedi” diye konuştu.

Turizm sektöründen talep fazla

Türkiye’de yaklaşık 100 bin karavanın bulduğunu söyleyen Vural, “Pandemide karavana talep arttı. Bu talep Tiny houslarda da gözümüze çarpıyor. Bu evlerde çok büyük gelişme oldu. Çünkü insanlar artık temel atma, inşaat yapma gibi zaman alan süreçlerle ilgilenmek istemiyor. Birkaç odadan oluşan Tiny housları bahçelerine koyup direk yaşamak istiyor. Özellikle Tiny houslar karavandan daha hızlı büyüyor. Ağırlıkla turizm sektöründen talep fazla. Bu alanda butik otel konseptinde kullanılıyorlar” dedi. Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edildiğini kaydeden Vural şunları söyledi: “Aynı zamanda yurtdışından da çok fazla talep geliyor. Türkiye’deki üreticiler aynı zamanda Avrupa’nın karavan alanında eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçisi.”

Fuara festivalle hazırlandı

Sektörün büyümesi ve temelinin sağlam atılması için yedek parçası üretici, pazarlama ve satıcısının bir arada olduğu belli bir standartta kurumsal yapının oluşturulması için 1.5 yıldır çalıştıklarını anlatan Vural, “Bu amaçla Sapanca’da 18 ila 22 Mayıs arasında yapılan Karavan Festivali’ne sponsor olduk. Ayrıca festivali yapan AL-KO ile işbirliği yaptık. Böylece sektörün beklenti ve sorunlarını daha yakından görme imkanı gördük” dedi. Vural, festival ile 19-23 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’de yapılacak Karavanshow Eurasia Fuarı’na daha iyi hazırlama imkanı bulduklarını anlattı. Şu anda fuar satışlarının yüzde 50’sinin bittiğini aktaran Vural, “15 bin metrekarelik alanda yaklaşık 700 karavan modeli sergilenecek. Fuarda sadece bitmiş karavan değil, buzdolabı, klima, çekme demirleri ve aksesuarları gibi karavanın yan sanayileri de sergilenecek” bilgisini verdi.

Hazır karavan 250 bin Euro

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Ümit Varol, sıfır araç ya da sıfır araç alıp onu karavana yaptırma maliyetinin 30-35 bin Euro olduğunu aktararak, “Sıfır yapılı vaziyette bir karavanın maliyeti ise 100 bin Euro. Tiny houslar da 50 bin Euro’dan başlayıp 250 bin Euro’ya kadar çıkıyor” dedi. Türkiye’de pazarın büyüklüğünün 250 ila 300 milyon dolar olduğunu kaydeden Vural, iki içinde pazarın büyüklüğünün 500 ila 600 milyon dolara çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Karavan rotaları ve kamp alanları oluşturuluyor

Türkiye’de sektörün son 3 yılda hızlı gelişme gösterdiğini kaydeden Ümit Vural, “Böylece hem kiralama hem de sanayi tarafından şirketler oluştu. Gelişmeye bağlı olarak karavan kamp alanlarının oluşturulması gerekiyor. Çünkü karavanınızı alıp, hemen deniz kenarına çekeyim orada denize gireyim mantalitesi değil. Şimdi bununla özellikle doğal güzelliklerin olduğu bölgelerde bir alt yapı süreci başladı. Örneğin Karadeniz’de başlayıp, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’ya ya da Akdeniz’e uzanan birtakım rotalar oluşturulacak. 10-15 günlük gezi imkanı sunulacak. Büyük araç kiralama şirketlerinden karavan kiralama imkanı sundu. Olası bir karavan arızası oluşması ve yeni karavan getirilmesi imkanı da sağlayacak. Böylece yeni bir turizm alanı da oluşturulacak” dedi.