Pandemi sonrası dünyanın geleceğini kadınlar kuracak

SELENAY YAĞCI

DÜNYA, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle yazı işleri masasını tümüyle kadınlara emanet etti. Gazeteyi Türkiye’nin ekonomisine ve düşünce hayatına yön veren kadınlar birlikte hazırladı. Masada, 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı esas alan bir gelecek için kritik döneme girildiğine dikkat çekilirken, atılması gereken sekiz adım sıralandı.

● İş dünyasında, siyasette, sosyal hayatta acilen daha fazla kadın lider yer almalı

● Kadınlar borçlanmaktan korkmamalı. Yatırım fırsatlarını kendi eliyle yaratmalı

● Eşitlik beklemekle gelmiyor, kadınlar daha cesur ve katılımcı olmalı

● Ayrımcılığı zihinde sonlandırmak için eşitlikçi bir dil kullanılmalı

● Yeni normalin lokomotifi kadınlar olacak. Çağın fırsatları kaçırılmamalı

● Kadınlar arasında dayanışma artmalı. Rol modeller çoğalmalı.

● Bilim ve teknolojide kadın temsiliyeti artırılmalı

● Erkekler cinsiyet eşitliğinde samimi olmalı, 'mış' gibi yapmamalı.

Soldan sağa: GE Türkiye İletişim Direktörü Özlem Aksoy, GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Zorlu Holding Yönetim Kurulu

Üyesi Selen Zorlu Melik, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Eda Uluca Özcan, Philip Morris / Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir.

GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy:

Dünyanın daha iyi bir yer olması için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için hem ekonomide hem polikitikada daha çok kadın olması gerekiyor. Türkiye’de ve dünyada parlemantoda bakanlıklarda karar alıcı mercilerde daha fazla kadın görmeliyiz. Ekonomi ve politikada kadının varlığının artması acilen şart.

Bilgi Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart:

Geleceği sosyal girişimcilikte görüyorum. Sosyal girişimciler ekonominin ve gezegenin geleceğine sahip çıkıyor. Sosyal girişimlerde kadın kurucuların oranı yüzde 55. Bu umut verici.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp:

Suudi Arabistan’ın Mars’a gönderdiği aracın ismi ‘Umut,’ astronotlarından biri de kadındı. Artık kadınlar sadece dünyanın değil gezegenin geleceği için de umut.

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng:

Kadınlar günü artık insanlık günü. Cinsiyet eşitsizliğinden bahsediyoruz. Ön yargılardan, kalıplardan ve eşitsizlikten kurtulduğumuz bir dünyayı birlikte inşa edeceğiz.

NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı olan Hediye Güral Gür:

Keşke bunları hala konuşuyor olmasak… Şanslı bir aileden geliyorum. Babam kadın başarısına inanan bir liderdi. Kendimizi ifade etme şansı bulduk. Hizmet sektöründe üst yönetimlerde kendine yer bulamıyor kadın. Fırsat eşitliğinde sıkıntılar var. Umuyorum bundan sonra bunların daha az konuşulduğu, umudun daha çok olduğu günler görürüz. Kadın birbirini kolladıkça dünya daha güzel bir yer olacak.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir:

“49 yıllık iş hayatında hiçbir şey bana altın tepside verilmedi. Kadınlara cesaret çağrısı yapmak istiyorum. Cesur olalım, katılımcı olalım. Kimse size ‘gel fırsat’ demeyecek. Cesur olacağız, korkmayacağız. Kendimiz koparıp alacağız. Kadınlar borçlanmaktan da korkmamalı.

Allianz Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Basaran-Symes:

Düşünce ve önyargılarımızı tümüyle yenileme zamanı. Kapsayıcılığı ön plana alarak dünyamızı yeniden hayal edip inşa etmek zorundayız. (Kadınlara çok daha fazla atfedilmiş olan uzlaşma kültürü, geleceğimizi yeniden inşa ederken çok değerli bir anahtar. Bütün kadınların daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir bir topluma yapabilecekleri katkıyı artırmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın:

Kadınların ekonomik hayata katılım sürdürülebilir kalkınma için yadsınamaz… Kadının ekonomide daha fazla yer alması finans sektörünün özellikle bankacılığın dönüştürücü gücünden istifade ederek olacak. Kadınlarla daha güçlü yarınlara...

Fütürist, Ekonomist ve Sivil Toplum Gönüllüsü Ufuk Tarhan:

Dünya dönüşüyor, bunu tetikleyen bilim ve teknoloji oluyor. Bu belirleyici alanda ise yine erkekler lider… Dünyanın dönüşümünde esas belirleyici olan kadının bilim ve teknolojide de liderlik etmesi... Bu eşitlik sağlanamazsa da dünyanın başı dertten kurtulmayacak. Sürdürülebilir bir gelecek eşittir bilim ve teknoloji, o da eşittir bilim ve teknolojide kadın etkinliği.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik:

“Farklı bakış açıları bizim en büyük değerimiz. Temsil ettiği kurumların bu topluma bir sorcu olduğunu düşünüyorum. Dilerim herkesin hak ve özgürlüklerini eşit olarak yaşadığı bir dünyayı kısa zamada kavuşuruz."

Evyap İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Evyap:

Bu kadar güçlü kadınlarla bir arada olmak çok umut verdi. Ne kadar çok kadına, anne-babaya örnek olabilirsek, o kadar iyi. Bu çalışmalar daha kalıcı olmalı. Bizler en azından bari “moda oldu diye” tırnaklarımızla sahip çıkalım ki bu konuya arkamızdan gelen kızlar çoğalsın…

İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak:

"Biz cinsiyet eşitliğini beslersek pek şeye çözüm bulmuş olacağız. Toprak, su, hasta Dünyanın geleceğini düşünürken insanların iyi gıdaya ulaşması zorlaşıyor. Toprak bitti. Kritik 9 yılda kadının rolü giderek artıyor.

GE Türkiye İletişim Direktörü Özlem Aksoy:

Bilim teknoloji ve mühendislik alanları kadınlar için çok büyük fırsatlar yaratacak. Kadınlar orada rol alabilirsek onun üzerine kurgulanacak. Evde erkek çocuklarına rol model olmamız böyle olmamız çok daha önemli.

Philip Morris / Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Yalçındaş:

Belki bizler de sadece kendimiz ve çalışanlarımız için değil ekosistemdeki herkese toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yapabilmeliyiz. Anneler olarak da bu bilinci yaymalıyız. Kadınlar önümüzdeki 9 yıla değer katacak.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri CEO'su Eda Uluca Özcan:

Kadın dayanışmasını burada da sürdürüyor olmamız bizi yukarı çıkaracak. Hür ortamda birlikten güç doğar. Kadın liderliğine acil ihtiyaç var. Sözde destek değil özde destek önemli. Kadın varsa her zaman dahası var.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık:

İletişimin dilinin de pozitife dönmesi gerektiğine inanıyorum. Her türlü alanda toplumsal cinsiyet eşitliği önce dilde başlamalı. Ayrıca iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması durumunda bunun 2030 yılında küresel ekonomiye getirdiği ek yükler olacak.